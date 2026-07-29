Трамваи на льду Невы и призрак конки: как Петербург решил «сшить» частные рельсы в одну сеть

Реформа призвана создать единые стандарты качества.

В Санкт-Петербурге назрели большие перемены в работе транспорта. Губернатор Александр Беглов поручил объединить частные трамваи и городские маршруты в одну систему.

Главная цель — чтобы пассажир не замечал разницы, на какой трамвай он сел: частный или государственный, сообщает "Деловой Петербург".

В чем проблема сейчас?

Сегодня в Петербурге трамвайная сеть похожа на лоскутное одеяло. Есть городской «Горэлектротранс» (ГЭТ), а есть частники: знаменитый бирюзовый «Чижик» в Красногвардейском районе и строящаяся «Славянка» на юге.

Главная беда — разобщенность. Маршруты не всегда удобно стыкуются, расписания живут своей жизнью, а пересадки заставляют людей лишний раз бегать через дорогу.

Раньше «Чижик» вообще существовал как отдельное государство, и только спустя время его пути соединили с городскими. С новой линией «Славянка» власти хотят избежать этих ошибок с самого начала.

ГУП «Горэлектротранс» станет главным

Город решил, что рулить всем процессом должен один опытный игрок. Теперь за организацию движения, безопасность и технические стандарты будет отвечать «Горэлектротранс».

Что это значит для обычного человека?

Единое расписание. Трамваи будут ходить слаженно, без огромных дыр в графике.

Трамваи будут ходить слаженно, без огромных дыр в графике. Общий контроль. Если что-то сломалось или пошло не так, отвечать будет город.

Если что-то сломалось или пошло не так, отвечать будет город. «Бесшовные» поездки. Пересадки станут удобнее, а маршруты логичнее.

Для новых проектов город планирует даже давать своих водителей и ремонтировать частные вагоны в своих депо.

Есть ли юридические сложности?

Забрать частные трамваи под полное крыло города по щелчку пальцев не получится. Существуют жесткие контракты (концессии).

По закону тот, кто построил линию, тот и должен ею управлять, чтобы отбить вложенные деньги.

Поэтому пока речь идет о «мягком» объединении. Частники остаются владельцами своих вагонов и путей, но подчиняются единому городскому диспетчерскому центру.

Исторический урок

Интересный факт: в начале XX века в Петербурге уже была похожая ситуация. Тогда развитию электрического трамвая мешала «конка» (вагоны на лошадях), которой владели частные компании.

Они не хотели пускать прогресс на свои рельсы. Из-за этого властям даже приходилось прокладывать трамвайные пути прямо по льду Невы зимой.

Сейчас город хочет избежать старых граблей. Современный трамвай должен быть единым, быстрым и комфортным, вне зависимости от того, на чьи деньги он был построен.

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