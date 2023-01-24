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«Нужно больше денег»: «Метрострой Северной столицы» ощутил дефицит средств даже не начав нормально работать
«Новорожденное» смольнинское предприятие «Метрострой Северной столицы» фактически не начав работать уже ощущает дефицит денег, нехватку кадров и фактически требует собственного спасения путем дополнительного вливания миллиардов рублей из бюджета Санкт-Петербурга.
29 авг 2022 15:20
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