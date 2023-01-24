Многие забывают про этикет.
В песне вагон был голубым.
Теперь все изменилось.
Небывалая щедрость в преддверии Нового года.
Их место станет общим.
Сервис высшего класса.
Для транспортного средства установят специальные дорожные знаки.
Нововведение вступит в силу совсем скоро.
Новая система облегчит жизнь автомобилистам.
«Новорожденное» смольнинское предприятие «Метрострой Северной столицы» фактически не начав работать уже ощущает дефицит денег, нехватку кадров и фактически требует собственного спасения путем дополнительного вливания миллиардов рублей из бюджета Санкт-Петербурга.
Воспользоваться услугами компании можно по новому адресу.
Законодатели рассмотрят предложенные нормативы.
Водители, которые сели за руль после лишения прав, могут отделаться серьезным штрафом, а могут сесть в тюрьму.
Некоторые препараты, как и алкоголь, могут привести к авариям и жертвам.
Пока нет эффективного наказания для данных организаций на такие случаи.
Водители недооценивают, чем в конечном итоге может обернуться встреча с дикой природой.
В ведомстве уверены, что это не повлияет на аварийность.
Ежегодно происходят тысячи аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей.