Новые районы растут в северной столице как грибы, но без планирования транспортной системы.
Осмотр провёл первый заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров.
Щит «Надежда» завершил важный этап в Приморском районе.
Деловой трафик пересел на поезда.
Что изменится осенью 2026 года
"Театральная" обещает стать особенной станцией в петербургском метро.
Строителям нужно построить наклонный ход на глубину более 65 м, при этом не повредив ни одного здания.
Нужно повысить пропускную способность станции.
В В Петербурге большинство автобусов уже работают на газомоторном топливе.
Почему инженеры категорически не советуют игнорировать щелчок заправочного пистолета и что может пойти не так
Какие изменения стоит учесть, чтобы не столкнуться с неожиданностями при планировании поездки
Вестибюль будет рядом с концертным залом.
Проект собрал работы ребят со всей страны.
Две станции метро внезапно закрыли.
Очевидцы почувствовали запах гари.
Реформа призвана создать единые стандарты качества.
Оплата по геолокации появится в наземном транспорте Петербурга.
Если цель — легкие деньги без усилий, такой формат точно не подойдет
Последние три недели станция Рыбацкое живет в совершенно новом ритме.
Пока система работает в тестовом режиме.