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Права на «табуретку» и вход через Госуслуги: в Петербурге хотят приструнить самокатчиков после всплеска аварий

Опубликовано: 22 июля 2026 14:28
 Проверено редакцией
Права на «табуретку» и вход через Госуслуги: в Петербурге хотят приструнить самокатчиков после всплеска аварий
Права на «табуретку» и вход через Госуслуги: в Петербурге хотят приструнить самокатчиков после всплеска аварий
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Полиция Северной столицы считает, что «бум самокатов» пора брать под жесткий контроль.

В Санкт-Петербурге предложили радикальную идею — ввести отдельную категорию водительских прав для управления электросамокатами (СИМ).

Суть проста: хочешь кататься — сначала сдай экзамен и получи документ. Без этой корочки сервисы аренды просто не должны разблокировать замок.

Аренда через «Госуслуги» и контроль за детьми

Полицейские недовольны тем, как сейчас устроена аренда. Часто родители сами привязывают свою банковскую карту к приложению и отдают самокат ребенку. В итоге — дети на дорогах, а родители как бы ни при чем.

Предлагается сделать вход в приложения кикшеринга через «Госуслуги». Так система сразу поймет, сколько лет водителю и есть ли у него разрешение.

А за все нарушения детей заставят отвечать рублем их родителей.

Что говорит Москва?

Глава ГИБДД Михаил Черников пока настроен скептически. Он считает, что вводить полноценные права для самокатчиков рано.

Однако есть важный нюанс: если ваш самокат очень мощный и быстрый, его уже сейчас могут приравнять к мопеду или мотоциклу. А для них права категории «М» или «А» нужны давно.

Страшные цифры

Причина такой суеты — статистика. Число аварий с самокатами в России подскочило сразу на 60%.

Теперь, когда СИМ официально прописали в Правилах дорожного движения, инспекторы четко видят: нарушений стало в разы больше.

Чаще всего это столкновения с пешеходами на тротуарах и опасные выезды на проезжую часть.

Ранее «Городовой» рассказывал, как используют самокаты в Северной столице.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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