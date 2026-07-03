Самокаты в Петербурге: транспорт или вынужденная мера?

От удобства к необходимости на окраинах

Самокаты прочно вошли в городскую жизнь, но в Петербурге их роль оказалась куда скромнее, чем могло показаться на первый взгляд. Исследования показывают: это не массовый транспорт, а точечное решение для отдельных районов.

Как используют самокаты в Северной столице

В Петербурге сложилась особая модель передвижения на средствах индивидуальной мобильности — её называют «освоение окраин».

В отличие от Москвы, где спрос распределён по множеству небольших зон, в городе на Неве самокаты востребованы преимущественно в конкретных локациях: Парнас, Мурино, Кудрово, Шушары, Каменка и намыв Васильевского острова.

Здесь они выполняют не столько функцию удобства, сколько вынужденную транспортную задачу: помогают жителям добираться от конечных станций метро до домов, минуя длинные участки вдоль магистралей и мимо пустырей.

Почему самокаты так и не стали массовым транспортом

Доля СИМ в общем пассажиропотоке Петербурга составляет всего около 2 % — это говорит о нишевом статусе такого транспорта.

Улично‑дорожная сеть и планировка новых жилых комплексов не успевают за спросом: тротуары не рассчитаны на совместное движение пешеходов и самокатчиков, из‑за чего растёт напряжённость.

Инфраструктура для СИМ (велодорожки, парковки) редко становится обязательным элементом проектов застройщиков.

Темпы ввода новых станций метро не совпадают с темпами жилой застройки, и самокаты компенсируют этот разрыв, а не дополняют транспортную систему.

Советы и ориентиры

Жителям окраин стоит заранее продумывать маршрут и учитывать возможные сложности: в непогоду самокаты могут быть недоступны, а на тротуарах — опасно тесно.

Полезно держать в запасе альтернативные варианты: расписание автобусов, контакты проверенных перевозчиков, отмечает "ДП" (18+).

Городским властям и девелоперам имеет смысл рассматривать инфраструктуру для СИМ как обязательный элемент новых районов: это снизит нагрузку на другие виды транспорта и сделает передвижение комфортнее.

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