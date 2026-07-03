Самокаты в Петербурге: транспорт или вынужденная мера?

Самокаты прочно вошли в городскую жизнь, но в Петербурге их роль оказалась куда скромнее, чем могло показаться на первый взгляд. Исследования показывают: это не массовый транспорт, а точечное решение для отдельных районов.
Как используют самокаты в Северной столице
В Петербурге сложилась особая модель передвижения на средствах индивидуальной мобильности — её называют «освоение окраин».
В отличие от Москвы, где спрос распределён по множеству небольших зон, в городе на Неве самокаты востребованы преимущественно в конкретных локациях: Парнас, Мурино, Кудрово, Шушары, Каменка и намыв Васильевского острова.
Здесь они выполняют не столько функцию удобства, сколько вынужденную транспортную задачу: помогают жителям добираться от конечных станций метро до домов, минуя длинные участки вдоль магистралей и мимо пустырей.
Почему самокаты так и не стали массовым транспортом
Доля СИМ в общем пассажиропотоке Петербурга составляет всего около 2 % — это говорит о нишевом статусе такого транспорта.
Улично‑дорожная сеть и планировка новых жилых комплексов не успевают за спросом: тротуары не рассчитаны на совместное движение пешеходов и самокатчиков, из‑за чего растёт напряжённость.
Инфраструктура для СИМ (велодорожки, парковки) редко становится обязательным элементом проектов застройщиков.
Темпы ввода новых станций метро не совпадают с темпами жилой застройки, и самокаты компенсируют этот разрыв, а не дополняют транспортную систему.
Советы и ориентиры
Жителям окраин стоит заранее продумывать маршрут и учитывать возможные сложности: в непогоду самокаты могут быть недоступны, а на тротуарах — опасно тесно.
Полезно держать в запасе альтернативные варианты: расписание автобусов, контакты проверенных перевозчиков, отмечает "ДП" (18+).
Городским властям и девелоперам имеет смысл рассматривать инфраструктуру для СИМ как обязательный элемент новых районов: это снизит нагрузку на другие виды транспорта и сделает передвижение комфортнее.
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