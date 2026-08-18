Электросамокаты под контролем: как в Петербурге наводят порядок на тротуарах

В Петербурге проведут эксперимент.

Знакомая картина: вы спокойно идете по тротуару, и мимо на бешеной скорости проносится самокат. А иногда и с двумя подростками на борту.

Бесконечные аварии, сбитые пешеходы и испуганные прохожие заставили власти Петербурга серьезно взяться за кикшеринг.

Вход только через «Госуслуги»

Главная проблема электросамокатов — дети и подростки, которые часто игнорируют элементарные правила. Чтобы закрыть им доступ к поездкам, сервисы аренды начали проверять возраст пользователей.

В Петербурге стартовал эксперимент: забронировать самокат скоро можно будет только после авторизации через «Госуслуги», сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Система сразу поймет, есть ли вам 18 лет. Полноценно эта функция заработает в следующем сезоне.

Пока же приложения сервисов («МТС Юрент», «Яндекс Go») предлагают подтвердить возраст через «Цифровой ID» в мессенджере MAX или МТС ID.

Без проверки завести самокат станет просто невозможно.

Главные правила сегодня:

Никаких поездок вдвоем. Самокат рассчитан на одного человека.

Самокат рассчитан на одного человека. Строгий трезвость. Управлять СИМ «под мухой» запрещено.

Управлять СИМ «под мухой» запрещено. Осторожность на переходах. Зебру нужно переходить только пешком.

Зебру нужно переходить только пешком. Ограничение скорости. В центре города и людных местах самокаты сами замедляются.

Кстати, кикшеринги уже начали жестко штрафовать нарушителей. За поездку вдвоем или передачу руля ребенку можно получить штраф от сервиса до 10 000 рублей, а за езду в нетрезвом виде — до 100 000 рублей и вечный бан.

Курьеров хотят полностью убрать с тротуаров

Отдельная головная боль — доставщики на тяжелых электровелосипедах. Они спешат на заказы и часто забывают о безопасности.

Петербург предложил самые радикальные меры в стране: полностью запретить курьерам ездить по тротуарам, рассказал Алексей Цивилёв изданию.

Их хотят отправить на велодорожки и проезжую часть. Кроме того, курьеров обяжут сдавать экзамен на знание ПДД.

Чтобы курьеры не лихачили, на их транспорт ставят специальную умную электронику (IoT-модули). Город зашьет в систему «медленные зоны», и велосипед курьера просто не сможет разогнаться быстрее разрешенного лимита.

Что изменится:

На каждый самокат повесят настоящие номерные знаки (как на автомобили). Все СИМ внесут в единый федеральный реестр. По камерам будет легко вычислить любого нарушителя и прислать ему штраф от ГИБДД.

Итог: Никто не собирается запрещать самокаты вовсе. Это удобный транспорт. Но правила игры меняются: тротуары снова должны стать безопасными для пешеходов.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге планируют усмирить лихачей.