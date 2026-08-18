Электросамокаты под контролем: как в Петербурге наводят порядок на тротуарах

Знакомая картина: вы спокойно идете по тротуару, и мимо на бешеной скорости проносится самокат. А иногда и с двумя подростками на борту.
Бесконечные аварии, сбитые пешеходы и испуганные прохожие заставили власти Петербурга серьезно взяться за кикшеринг.
Вход только через «Госуслуги»
Главная проблема электросамокатов — дети и подростки, которые часто игнорируют элементарные правила. Чтобы закрыть им доступ к поездкам, сервисы аренды начали проверять возраст пользователей.
В Петербурге стартовал эксперимент: забронировать самокат скоро можно будет только после авторизации через «Госуслуги», сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".
Система сразу поймет, есть ли вам 18 лет. Полноценно эта функция заработает в следующем сезоне.
Пока же приложения сервисов («МТС Юрент», «Яндекс Go») предлагают подтвердить возраст через «Цифровой ID» в мессенджере MAX или МТС ID.
Без проверки завести самокат станет просто невозможно.
Главные правила сегодня:
- Никаких поездок вдвоем. Самокат рассчитан на одного человека.
- Строгий трезвость. Управлять СИМ «под мухой» запрещено.
- Осторожность на переходах. Зебру нужно переходить только пешком.
- Ограничение скорости. В центре города и людных местах самокаты сами замедляются.
Кстати, кикшеринги уже начали жестко штрафовать нарушителей. За поездку вдвоем или передачу руля ребенку можно получить штраф от сервиса до 10 000 рублей, а за езду в нетрезвом виде — до 100 000 рублей и вечный бан.
Курьеров хотят полностью убрать с тротуаров
Отдельная головная боль — доставщики на тяжелых электровелосипедах. Они спешат на заказы и часто забывают о безопасности.
Петербург предложил самые радикальные меры в стране: полностью запретить курьерам ездить по тротуарам, рассказал Алексей Цивилёв изданию.
Их хотят отправить на велодорожки и проезжую часть. Кроме того, курьеров обяжут сдавать экзамен на знание ПДД.
Чтобы курьеры не лихачили, на их транспорт ставят специальную умную электронику (IoT-модули). Город зашьет в систему «медленные зоны», и велосипед курьера просто не сможет разогнаться быстрее разрешенного лимита.
Что изменится:
- На каждый самокат повесят настоящие номерные знаки (как на автомобили).
- Все СИМ внесут в единый федеральный реестр.
- По камерам будет легко вычислить любого нарушителя и прислать ему штраф от ГИБДД.
Итог: Никто не собирается запрещать самокаты вовсе. Это удобный транспорт. Но правила игры меняются: тротуары снова должны стать безопасными для пешеходов.
Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге планируют усмирить лихачей.