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Электросамокаты под контролем: как в Петербурге наводят порядок на тротуарах

Опубликовано: 18 августа 2026 19:29
 Проверено редакцией
Электросамокаты под контролем: как в Петербурге наводят порядок на тротуарах
Электросамокаты под контролем: как в Петербурге наводят порядок на тротуарах
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Петербурге проведут эксперимент.

Знакомая картина: вы спокойно идете по тротуару, и мимо на бешеной скорости проносится самокат. А иногда и с двумя подростками на борту.

Бесконечные аварии, сбитые пешеходы и испуганные прохожие заставили власти Петербурга серьезно взяться за кикшеринг.

Вход только через «Госуслуги»

Главная проблема электросамокатов — дети и подростки, которые часто игнорируют элементарные правила. Чтобы закрыть им доступ к поездкам, сервисы аренды начали проверять возраст пользователей.

В Петербурге стартовал эксперимент: забронировать самокат скоро можно будет только после авторизации через «Госуслуги», сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Система сразу поймет, есть ли вам 18 лет. Полноценно эта функция заработает в следующем сезоне.

Пока же приложения сервисов («МТС Юрент», «Яндекс Go») предлагают подтвердить возраст через «Цифровой ID» в мессенджере MAX или МТС ID.

Без проверки завести самокат станет просто невозможно.

Главные правила сегодня:

  • Никаких поездок вдвоем. Самокат рассчитан на одного человека.
  • Строгий трезвость. Управлять СИМ «под мухой» запрещено.
  • Осторожность на переходах. Зебру нужно переходить только пешком.
  • Ограничение скорости. В центре города и людных местах самокаты сами замедляются.

Кстати, кикшеринги уже начали жестко штрафовать нарушителей. За поездку вдвоем или передачу руля ребенку можно получить штраф от сервиса до 10 000 рублей, а за езду в нетрезвом виде — до 100 000 рублей и вечный бан.

Курьеров хотят полностью убрать с тротуаров

Отдельная головная боль — доставщики на тяжелых электровелосипедах. Они спешат на заказы и часто забывают о безопасности.

Петербург предложил самые радикальные меры в стране: полностью запретить курьерам ездить по тротуарам, рассказал Алексей Цивилёв изданию.

Их хотят отправить на велодорожки и проезжую часть. Кроме того, курьеров обяжут сдавать экзамен на знание ПДД.

Чтобы курьеры не лихачили, на их транспорт ставят специальную умную электронику (IoT-модули). Город зашьет в систему «медленные зоны», и велосипед курьера просто не сможет разогнаться быстрее разрешенного лимита.

Что изменится:

  1. На каждый самокат повесят настоящие номерные знаки (как на автомобили).
  2. Все СИМ внесут в единый федеральный реестр.
  3. По камерам будет легко вычислить любого нарушителя и прислать ему штраф от ГИБДД.

Итог: Никто не собирается запрещать самокаты вовсе. Это удобный транспорт. Но правила игры меняются: тротуары снова должны стать безопасными для пешеходов.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге планируют усмирить лихачей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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