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Под тяжестью плодов сломалась ветка: агроном Ксения Давыдова рассказала, как помочь дереву — важно действовать быстро

Опубликовано: 18 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
Под тяжестью плодов сломалась ветка: агроном Ксения Давыдова рассказала, как помочь дереву — важно действовать быстро
Под тяжестью плодов сломалась ветка: агроном Ксения Давыдова рассказала, как помочь дереву — важно действовать быстро
Городовой ру
Как помочь дереву, если у него обломилась ветка

Этот год выдался необыкновенно урожайным на яблоки. Это очень радует дачников, однако существует риск повреждения ветвей под воздействием избыточной нагрузки. Агроном Ксения Давыдова, дала рекомендации читателям портала «Городовой» по восстановлению поврежденных деревьев.

Оцените повреждения

Первоочередной задачей является оценка степени повреждения дерева. Если ветвь получила сильный надлом, практически полностью отделившись от ствола и удерживаясь лишь на коре, или если повреждение охватывает более двух третей диаметра, ее восстановление не представляется возможным.

Что делать с поврежденной веткой

Удаление поврежденной ветви следует производить таким образом, чтобы предотвратить дальнейшее расщепление древесины. Место среза нужно обработать садовым варом или специализированным заживляющим бальзамом.

При незначительных повреждениях ветвь подлежит восстановлению. Лучшим решением является использование шины, которая фиксируется широкой лентой для стабилизации положения ветви.

Место разлома необходимо обработать заживляющим бальзамом или краской. Дополнительную поддержку поврежденной ветви можно обеспечить при помощи специальной подпорки.

Копирование материалов с советами от агронома Ксении Давыдовой возможно только с указанием активной ссылки на портал «Городовой».

Ранее мы рассказали, как добиться чистоты выгребной ямы.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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