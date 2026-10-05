Осенняя хандра и простуды: какие травы согреют, дадут сил и защитят иммунитет

Осень — время уютных свитеров, но вместе с тем — время упадка сил, сырости и постоянных чихов вокруг. Не спешите сразу бежать за синтетическими витаминами. Если у вас есть дача или вы просто любите травяные чаи, природа уже всё придумала за нас.
Главное — понимать, что и когда пить.
Травник Дмитрий Юровский рассказал "Городовому", какие травы подходят на каждый день, а какие нужны только тогда, когда вы уже начинаете заболевать.
Травы на каждый день: вкусная профилактика
Если вы просто хотите поддержать организм и не подхватить вирус в транспорте, добавляйте в свой привычный чёрный или зелёный чай ароматные травы. Они работают мягко и аккуратно.
Монарда (садовый бергамот). Красивый цветок с дачи и отличный антисептик. Она придаёт чаю тот самый аромат бергамота и помогает организму бороться с вирусами.
"Многие дачники его выращивают. Поэтому можно насобирать монарду, высушить её и понемногу добавлять не только в любой травяной чай, но и в обыкновенный чёрный, зелёный для придания тонкого вкуса и укрепления защитных сил нашего организма", - говорит эксперт.
Шалфей. Настоящий щит от воспалений. Отлично защищает горло и дыхательные пути.
Анисовый лофант. Замечательная пряность. Её эфирные масла дают мощный импульс нашей иммунной системе.
Мята и котовник. Успокаивают нервы, снимают осеннее напряжение и мягко поддерживают защитные силы.
"Практически любые травы, если их принимать на постоянной основе, будут обладать свойством стимулировать защитные силы нашего организма, что очень хорошо в период осени, когда возникает пик простудных заболеваний.
Многие травы обладают противовоспалительным эффектом. Вообще базовый эффект любой травы — это противовоспалительный. Просто у одних он гораздо сильнее, у других он очень слабый. Но противовоспалительный эффект всё равно есть", - говорит травник.
Как побороть хандру и не навредить давлению
Осенняя апатия часто связана со стрессом и нехваткой солнца. Здесь на помощь приходят адаптогены — травы, которые помогают организму приспособиться к холодам и нагрузкам. Но выбирать их нужно с умом.
Если у вас пониженное давление и нет сил встать с кровати: Вам подойдут «дальневосточные лекари». Они отлично бодрят, повышают тонус и защищают от инфекций.
- Женьшень
- Элеутерококк
- Лимонник китайский
- Сагаан-дайля (популярный бурятский рододендрон)
Если вы гипертоник (давление часто повышено): Привычные адаптогены вроде женьшеня вам не подходят — они могут поднять давление ещё выше. Наш выбор — серпуха венценосная. Она тоже даёт силы и укрепляет иммунитет, но при этом мягко понижает давление.
Тёплая артиллерия: что пить при первых признаках простуды
Не стоит пить сильные иммуностимуляторы просто так, «на всякий случай». Они нужны, когда болезнь уже на пороге: запершило в горле, появился озноб или заложило нос.
Здесь главный герой — эхинацея. Причём полезны и листья, и особенно корни растения.
Как это работает: эхинацея — это мощный стимулятор. Она заставляет наши защитные клетки (лимфоциты) работать в усиленном режиме. Организм быстро включается в борьбу и даёт отпор вирусам за пару дней.
"Мы используем адаптогены, если целенаправленно хотим укрепить иммунитет или пряные травы в чаях для того, чтобы мягко простимулировать свою защиту, мягко укрепить, поднять защитные силы нашего организма.
А вот в период уже начала болезни можно применять иммуностимуляторы для того, чтобы не разболеться", - отмечает эксперт.
Ранее «Городовой» рассказывал, как укрепить иммунитет.