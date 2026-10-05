Осенняя хандра и простуды: какие травы согреют, дадут сил и защитят иммунитет

Травник рассказал, как правильно использовать травы осенью.

Осень — время уютных свитеров, но вместе с тем — время упадка сил, сырости и постоянных чихов вокруг. Не спешите сразу бежать за синтетическими витаминами. Если у вас есть дача или вы просто любите травяные чаи, природа уже всё придумала за нас.

Главное — понимать, что и когда пить.

Травник Дмитрий Юровский рассказал "Городовому", какие травы подходят на каждый день, а какие нужны только тогда, когда вы уже начинаете заболевать.

Травы на каждый день: вкусная профилактика

Если вы просто хотите поддержать организм и не подхватить вирус в транспорте, добавляйте в свой привычный чёрный или зелёный чай ароматные травы. Они работают мягко и аккуратно.

Монарда (садовый бергамот). Красивый цветок с дачи и отличный антисептик. Она придаёт чаю тот самый аромат бергамота и помогает организму бороться с вирусами.

"Многие дачники его выращивают. Поэтому можно насобирать монарду, высушить её и понемногу добавлять не только в любой травяной чай, но и в обыкновенный чёрный, зелёный для придания тонкого вкуса и укрепления защитных сил нашего организма", - говорит эксперт.

Шалфей. Настоящий щит от воспалений. Отлично защищает горло и дыхательные пути.

Анисовый лофант. Замечательная пряность. Её эфирные масла дают мощный импульс нашей иммунной системе.

Мята и котовник. Успокаивают нервы, снимают осеннее напряжение и мягко поддерживают защитные силы.

"Практически любые травы, если их принимать на постоянной основе, будут обладать свойством стимулировать защитные силы нашего организма, что очень хорошо в период осени, когда возникает пик простудных заболеваний. Многие травы обладают противовоспалительным эффектом. Вообще базовый эффект любой травы — это противовоспалительный. Просто у одних он гораздо сильнее, у других он очень слабый. Но противовоспалительный эффект всё равно есть", - говорит травник.

Как побороть хандру и не навредить давлению

Осенняя апатия часто связана со стрессом и нехваткой солнца. Здесь на помощь приходят адаптогены — травы, которые помогают организму приспособиться к холодам и нагрузкам. Но выбирать их нужно с умом.

Если у вас пониженное давление и нет сил встать с кровати: Вам подойдут «дальневосточные лекари». Они отлично бодрят, повышают тонус и защищают от инфекций.

Женьшень

Элеутерококк

Лимонник китайский

Сагаан-дайля (популярный бурятский рододендрон)

Если вы гипертоник (давление часто повышено): Привычные адаптогены вроде женьшеня вам не подходят — они могут поднять давление ещё выше. Наш выбор — серпуха венценосная. Она тоже даёт силы и укрепляет иммунитет, но при этом мягко понижает давление.

Тёплая артиллерия: что пить при первых признаках простуды

Не стоит пить сильные иммуностимуляторы просто так, «на всякий случай». Они нужны, когда болезнь уже на пороге: запершило в горле, появился озноб или заложило нос.

Здесь главный герой — эхинацея. Причём полезны и листья, и особенно корни растения.

Как это работает: эхинацея — это мощный стимулятор. Она заставляет наши защитные клетки (лимфоциты) работать в усиленном режиме. Организм быстро включается в борьбу и даёт отпор вирусам за пару дней.

"Мы используем адаптогены, если целенаправленно хотим укрепить иммунитет или пряные травы в чаях для того, чтобы мягко простимулировать свою защиту, мягко укрепить, поднять защитные силы нашего организма. А вот в период уже начала болезни можно применять иммуностимуляторы для того, чтобы не разболеться", - отмечает эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, как укрепить иммунитет.