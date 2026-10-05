Искусство, которое можно услышать и почувствовать: в Петербурге стартовал фестиваль «ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ»

За два месяца 20 театров покажут 40 спектаклей.

5 октября в Санкт-Петербурге открылся юбилейный — пятый по счёту — фестиваль «ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ». В ближайшие два месяца 20 театров покажут 40 спектаклей, созданных так, чтобы их понял абсолютно каждый зритель.

Как это работает в зале

Спектакли фестиваля специально адаптируют для людей с особенностями здоровья. На практике это выглядит очень просто и технологично:

Для незрячих и слабовидящих зрителей. Каждому выдают наушник. В паузах между репликами актёров специалист (тифлокомментатор) коротко и ёмко описывает происходящее: во что одеты герои, как они двигаются, куда упал свет и что изменилось в декорациях. Нередко перед началом спектакля гостям дают потрогать реквизит и костюмы, чтобы они лучше представили общую картину.

Каждому выдают наушник. В паузах между репликами актёров специалист (тифлокомментатор) коротко и ёмко описывает происходящее: во что одеты герои, как они двигаются, куда упал свет и что изменилось в декорациях. Нередко перед началом спектакля гостям дают потрогать реквизит и костюмы, чтобы они лучше представили общую картину. Для глухих и слабослышащих гостей. На спектаклях работают профессиональные переводчики русского жестового языка (РЖЯ). Они стоят у сцены и не просто переводят текст, а передают ритм, эмоции и интонации каждого персонажа.

Проект вырос в пять раз

Фестиваль начинался как локальная городская инициатива, а сегодня объединяет шесть крупных городов России. Помимо Петербурга, в афише участвуют театры из Москвы, Екатеринбурга, Волгограда, Севастополя и Сургута.

Постоянные резиденты проекта хорошо знакомы театралам: это Молодежный театр на Фонтанке, Театр имени Ленсовета, «Суббота», Драматический театр «На Литейном» и хулиганский инклюзивный «Упсала-Цирк».

Главные новинки этого сезона

В этом году к проекту присоединились новые площадки:

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской;

Театр-фестиваль «Балтийский дом»;

Театр Комедии им. Н. П. Акимова;

Театр «Буфф».

Особым событием станет программа в Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Там впервые организуют полноценную экскурсию с переводом на жестовый язык — посетители смогут погрузиться в историю музыки без звуковых барьеров.

Не только сцена: культура без преград

Театральный фестиваль — лишь часть большой работы. В Петербурге искусство делают доступным шаг за шагом:

В музеях появляются тактильные 3D-модели шедевров, которые можно изучать кончиками пальцев. Специальная библиотека «Точка зрения» выпускает книги со шрифтом Брайля, рельефной графикой и качественные аудиокниги. Город совместно с Минкультуры разрабатывает единые стандарты адаптации мероприятий, чтобы этот опыт перенимали по всей стране.

Театр — это живые эмоции. И здорово, что сегодня для этих эмоций больше нет преград.

Ранее «Городовой» рассказывал, в чем пойти в театр, чтобы выглядеть уместно.