Как Петр I создал самый необычный музей России: история Кунсткамеры

Музей создали без официального указа.

Каждый, кто хоть раз был в Санкт-Петербурге, слышал о Кунсткамере. Этот музей у многих ассоциируется со странными засушенными экспонатами и банками с аномалиями.

Доцент Кафедры русского языка СПбГУ, к.ф.н., руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина рассказала "Городовому", как появился этот музей и почему он так называется.

Откуда взялось странное название?

Слово «Кунсткамера» пришло к нам из немецкого языка.

"Происхождение названия музея хорошо известно: слово состоит из двух слов немецкого языка Kunst – искусство и Kammer – комната. В XVI-XVII веках в Европе были популярны «кабинеты редкостей» или «кабинеты искусства». В них собирали разные интересные необыкновенные вещи: произведения искусств, природные аномалии, научные диковины", - рассказывает эксперт.

Как идея приехала в Россию

Во время поездки по Европе (Великого посольства) Петр I увидел такие коллекции и загорелся идеей создать нечто подобное дома. Он стал скупать диковины, книги и научные коллекции.

Как отмечает Екатерина Зорина, официального указа об основании музея историки так и не нашли. Скорее всего, его просто не существовало.

Петр I действовал без лишних бумаг. Он приказал перевезти из Москвы в новую столицу свои личные вещи и коллекции Аптекарской канцелярии.

Первые помещения и первые гости

Сначала экспонаты хранили в Летнем дворце царя.

"В Петербурге коллекции были помещены в только что построенный для царя Летний дворец, позже переведены в Кикины палаты, где в 1719 г. впервые были показаны посетителям", - рассказала Екатерина Зорина.

Отвечать за музей царь поручил своему лейб-медику Роберту Арескину и специальному «надсмотрителю за натуралиями» Иоганну Шумахеру.

Кунсткамера сегодня

Специальное здание на Василеостровской набережной — с башней и куполом — строили долго. Переехала туда коллекция уже после смерти Петра.

Сегодня музей официально называется Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого. В нем хранятся не только «законсервированные» аномалии.

Здесь можно увидеть быт народов со всего света и знаменитый Готторпский глобус-планетарий диаметром три метра.

Прошло уже больше 300 лет, но Кунсткамера по-прежнему остается одним из самых популярных и любимых музеев Петербурга.

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