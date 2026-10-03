Хитрый трюк инженера: как станция железной дороги в Павловске стала главной филармонией страны

Сегодня слово «вокзал» ассоциируется с поездами, перронами и чемоданами. Но почти двести лет назад всё было иначе. Вокзал в Павловске был главным местом тусовок столичной знати и первой публичной филармонией России.
18 октября музей-заповедник «Павловск» приглашает окунуться в эту атмосферу на праздничном концерте.
Откуда взялось слово «вокзал»?
В 1837 году в России открыли первую железную дорогу — Царскосельскую. Поезда ходили из Петербурга в Царское Село и Павловск. Чтобы привлечь публику и окупить дорогу, строитель Франц Герстнер придумал хитрый ход.
На конечной станции в Павловске построили роскошный павильон. Там открыли ресторан, сад для прогулок и сцену. Место назвали «Воксхолл» (Vauxhall) — по аналогии со знаменитым лондонским парком развлечений.
Вскоре слово превратилось в привычный нам «вокзал». Но тогда это была не просто станция, а центр культурной жизни всей страны.
Штраус — суперзвезда XIX века
Летом Павловск превращался в настоящую музыкальную столицу. На сцену выходили лучшие оркестры и композиторы: Михаил Глинка, Петр Чайковский, Сергей Прокофьев.
Но главным любимцем публики стал австрийский «король вальсов» Иоганн Штраус-сын. Он приезжал в Павловск целых десять сезонов подряд.
Штраус собирал аншлаги, как современная рок-звезда. Петербуржцы брали билеты на поезд только ради того, чтобы потанцевать под его зажигательные польки и вальсы.
Что вас ждет 18 октября
В Павловском дворце пройдет программа «Павловский музыкальный вокзал и его современники». Концерт приурочен ко дню рождения императора Павла I и грядущему 250-летию всего дворцово-паркового комплекса.
Музыканты петербургских оркестров исполнят произведения тех композиторов, чья музыка гремела на Павловском вокзале:
- Иоганна Штрауса;
- Петра Чайковского;
- Сергея Прокофьева;
- Михаила Глинки;
- Антона Рубинштейна;
- Камиля Сен-Санса.
На сцену выйдут фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, флейта, кларнет и валторна. Вступительное слово возьмет пианистка Наталья Эрте — она расскажет интересные факты о звучащих произведениях.
- Когда: 18 октября, начало в 15:00.
- Где: Концертный зал Павловского дворца (г. Павловск, Садовая ул., 20).
- Цена билета: 1000 рублей. По «Единой карте петербуржца» (ЕКП) — 950 рублей.
- Где купить: на официальном сайте музея-заповедника
pavlovskmuseum.ru.
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