Хитрый трюк инженера: как станция железной дороги в Павловске стала главной филармонией страны

Музей-заповедник «Павловск» приглашает окунуться в эту атмосферу на праздничном концерте.

Сегодня слово «вокзал» ассоциируется с поездами, перронами и чемоданами. Но почти двести лет назад всё было иначе. Вокзал в Павловске был главным местом тусовок столичной знати и первой публичной филармонией России.

18 октября музей-заповедник «Павловск» приглашает окунуться в эту атмосферу на праздничном концерте.

Откуда взялось слово «вокзал»?

В 1837 году в России открыли первую железную дорогу — Царскосельскую. Поезда ходили из Петербурга в Царское Село и Павловск. Чтобы привлечь публику и окупить дорогу, строитель Франц Герстнер придумал хитрый ход.

На конечной станции в Павловске построили роскошный павильон. Там открыли ресторан, сад для прогулок и сцену. Место назвали «Воксхолл» (Vauxhall) — по аналогии со знаменитым лондонским парком развлечений.

Вскоре слово превратилось в привычный нам «вокзал». Но тогда это была не просто станция, а центр культурной жизни всей страны.

Штраус — суперзвезда XIX века

Летом Павловск превращался в настоящую музыкальную столицу. На сцену выходили лучшие оркестры и композиторы: Михаил Глинка, Петр Чайковский, Сергей Прокофьев.

Но главным любимцем публики стал австрийский «король вальсов» Иоганн Штраус-сын. Он приезжал в Павловск целых десять сезонов подряд.

Штраус собирал аншлаги, как современная рок-звезда. Петербуржцы брали билеты на поезд только ради того, чтобы потанцевать под его зажигательные польки и вальсы.

Что вас ждет 18 октября

В Павловском дворце пройдет программа «Павловский музыкальный вокзал и его современники». Концерт приурочен ко дню рождения императора Павла I и грядущему 250-летию всего дворцово-паркового комплекса.

Музыканты петербургских оркестров исполнят произведения тех композиторов, чья музыка гремела на Павловском вокзале:

Иоганна Штрауса;

Петра Чайковского;

Сергея Прокофьева;

Михаила Глинки;

Антона Рубинштейна;

Камиля Сен-Санса.

На сцену выйдут фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, флейта, кларнет и валторна. Вступительное слово возьмет пианистка Наталья Эрте — она расскажет интересные факты о звучащих произведениях.

Когда: 18 октября, начало в 15:00.

18 октября, начало в 15:00. Где: Концертный зал Павловского дворца (г. Павловск, Садовая ул., 20).

Концертный зал Павловского дворца (г. Павловск, Садовая ул., 20). Цена билета: 1000 рублей. По «Единой карте петербуржца» (ЕКП) — 950 рублей.

1000 рублей. По «Единой карте петербуржца» (ЕКП) — 950 рублей. Где купить: на официальном сайте музея-заповедника pavlovskmuseum.ru .

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