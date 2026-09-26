Анненкирхе: как устроена самая атмосферная церковь Петербурга и почему туда стоит успеть прямо сейчас

Анненкирхе — действующая лютеранская церковь Святой Анны в самом центре Петербурга.

Как рассказал "Городовому" историк, культуролог, лицензированный гид по Санкт-Петербургу Ян Ахундов, сейчас здание готовится к масштабной реставрации. Проект разработал известный московский архитектор Сергей Кузнецов.

К счастью для туристов и жителей города, церковь не закрыли полностью. Пока там идут лишь подготовительные работы, внутри кипит жизнь.

Как попасть внутрь?

Анненкирхе — это одновременно храм и популярное культурное пространство. Попасть сюда можно несколькими способами.

По билету. Внутри регулярно проводят выставки современного искусства и музыкальные концерты.

"Можно попасть бесплатно, потому что там до сих пор проходят богослужения. Никакой платы там не требуют, поэтому, пожалуйста, можно приходить просто так", - отмечает эксперт.

Отдельная фишка — ночные экскурсии. Гостям разрешают подняться на колокольню, откуда открывается потрясающий вид на ночной Петербург.

Три эпохи на одной стене

Здание церкви построил архитектор Юрий Фельтен ещё в XVIII веке. У него два разных интересных фасада: один выходит на Кирочную улицу, второй — на Фурштатскую.

Судьба у церкви бурная. В советское время здесь открыли кинотеатр «Спартак», а в 1990-х тут и вовсе проходили рок-концерты. В 2002 году в здании случился страшный пожар. Церковь горела несколько дней и сильно пострадала.

Стены внутри специально не стали закрашивать. Если присмотреться, на них можно увидеть сразу три эпохи:

Старинную кирпичную кладку XVIII века. Советскую краску времён кинотеатра. Следы гари и копоти после пожара.

"Огромный обожжённый крест, стоящий вот в главном самом зале, тоже символ Возрождения церкви, что она не сгорела", - говорит Ян Ахундов.

Главные визитные карточки

Если вы пришли впервые, обязательно посмотрите на три вещи:

Парадную лестницу и главный зал. Это самое фотогеничное место в здания.

Это самое фотогеничное место в здания. Картину в алтаре. Там висит монументальное полотно Эрнеста Либгарта «Вознесение Христово».

Там висит монументальное полотно Эрнеста Либгарта «Вознесение Христово». Арт-инсталляции. В залах почти всегда стоят необычные современные экспонаты.

Церковь без строгих правил

Многие опасаются ходить в храмы из-за строгих требований, но в Анненкирхе всё иначе.

Здесь нет привычного дресс-кода: девушек не заставляют надевать платки или юбки. К посетителям относятся очень лояльно. Внутри разрешено свободно фотографировать и снимать видео на телефон.

А еще благодаря особенной форме залов здесь потрясающая акустика. Именно поэтому в Анненкирхе так любят проводить концерты — от классики до джаза и рок-хитов на органе.

Успейте посетить это место до того, как оно уйдет на капительный ремонт и потеряет свою дикую, застрявшую во времени атмосферу.

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