Анненкирхе: как устроена самая атмосферная церковь Петербурга и почему туда стоит успеть прямо сейчас

Как рассказал "Городовому" историк, культуролог, лицензированный гид по Санкт-Петербургу Ян Ахундов, сейчас здание готовится к масштабной реставрации. Проект разработал известный московский архитектор Сергей Кузнецов.
К счастью для туристов и жителей города, церковь не закрыли полностью. Пока там идут лишь подготовительные работы, внутри кипит жизнь.
Как попасть внутрь?
Анненкирхе — это одновременно храм и популярное культурное пространство. Попасть сюда можно несколькими способами.
По билету. Внутри регулярно проводят выставки современного искусства и музыкальные концерты.
"Можно попасть бесплатно, потому что там до сих пор проходят богослужения. Никакой платы там не требуют, поэтому, пожалуйста, можно приходить просто так", - отмечает эксперт.
Отдельная фишка — ночные экскурсии. Гостям разрешают подняться на колокольню, откуда открывается потрясающий вид на ночной Петербург.
Три эпохи на одной стене
Здание церкви построил архитектор Юрий Фельтен ещё в XVIII веке. У него два разных интересных фасада: один выходит на Кирочную улицу, второй — на Фурштатскую.
Судьба у церкви бурная. В советское время здесь открыли кинотеатр «Спартак», а в 1990-х тут и вовсе проходили рок-концерты. В 2002 году в здании случился страшный пожар. Церковь горела несколько дней и сильно пострадала.
Стены внутри специально не стали закрашивать. Если присмотреться, на них можно увидеть сразу три эпохи:
- Старинную кирпичную кладку XVIII века.
- Советскую краску времён кинотеатра.
- Следы гари и копоти после пожара.
"Огромный обожжённый крест, стоящий вот в главном самом зале, тоже символ Возрождения церкви, что она не сгорела", - говорит Ян Ахундов.
Главные визитные карточки
Если вы пришли впервые, обязательно посмотрите на три вещи:
- Парадную лестницу и главный зал. Это самое фотогеничное место в здания.
- Картину в алтаре. Там висит монументальное полотно Эрнеста Либгарта «Вознесение Христово».
- Арт-инсталляции. В залах почти всегда стоят необычные современные экспонаты.
Церковь без строгих правил
Многие опасаются ходить в храмы из-за строгих требований, но в Анненкирхе всё иначе.
Здесь нет привычного дресс-кода: девушек не заставляют надевать платки или юбки. К посетителям относятся очень лояльно. Внутри разрешено свободно фотографировать и снимать видео на телефон.
А еще благодаря особенной форме залов здесь потрясающая акустика. Именно поэтому в Анненкирхе так любят проводить концерты — от классики до джаза и рок-хитов на органе.
Успейте посетить это место до того, как оно уйдет на капительный ремонт и потеряет свою дикую, застрявшую во времени атмосферу.
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