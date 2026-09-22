Куда полететь на море прямо сейчас: лучшие направления для отдыха из Петербурга

За окном холодает, а так хочется продлить лето? Это не проблема. Во многих странах пляжный сезон сейчас в самом разгаре.
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала "Городовому" про самые интересные варианты — от близкого Черного моря до далекой экзотики.
Черное море: ловим последнее тепло
"Можно ещё успеть поехать отдохнуть на Чёрном море в Сочи, Геленджик, Новороссийск. Можно поехать отдохнуть, там ещё как раз-таки есть возможность застать тепло.
Можно поехать в Абхазию, тоже Черноморское побережье или совместить обе поездки: Сочи, Абхазия", - говорит эксперт.
Проверенная классика: Турция, Египет и ОАЭ
Если хочется гарантии хорошей погоды и привычного сервиса, выбирайте любимые направления.
- Турция. Днем температура идеальна для прогулок, а море все еще подходит для купания.
- Египет. Спала летняя жара. Самое время комфортно купаться, смотреть на кораллы и ездить на экскурсии к пирамидам.
- ОАЭ. В Эмиратах начинается лучший сезон. Море теплое, а на улице уже нет душного зноя.
Во все эти страны лететь относительно недолго, а визу оформлять заранее не требуется.
Азия: стартует высокий сезон
В азиатских странах заканчивается сезон дождей. Море успокаивается, а солнце светит каждый день.
- Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка. Классика зимнего отдыха. Вас ждут тропические фрукты, вкусная еда и теплое море. В Таиланд россияне могут лететь без визы.
- Китай (остров Хайнань). Это так называемые «восточные Гавайи». Здесь отличные пляжи, чистый воздух и развитая медицина. На Хайнань часто летают прямые рейсы.
Райские острова и африканская экзотика
Мечтаете о картинке из рекламы «Баунти»? Тогда вам точно стоит лететь к Индийскому океану.
"Можно поехать на Мальдивы. Индийский океан, вообще прекрасный вариант отдыха. Можно рассмотреть Сейшеллы. Также сейчас открылся прямой перелёт в Танзанию.
На Зинзибар полететь — прекрасный вариант отдыха, если вы никогда не были и хочется пляж в рекламе Баунти и голубой водички, то обязательно полетите на Зинзибар", - отмечает Наталья Ансталь.
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