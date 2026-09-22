Куда полететь на море прямо сейчас: лучшие направления для отдыха из Петербурга

В октябре много направлений, где можно отдохнуть на пляже.

За окном холодает, а так хочется продлить лето? Это не проблема. Во многих странах пляжный сезон сейчас в самом разгаре.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала "Городовому" про самые интересные варианты — от близкого Черного моря до далекой экзотики.

Черное море: ловим последнее тепло

"Можно ещё успеть поехать отдохнуть на Чёрном море в Сочи, Геленджик, Новороссийск. Можно поехать отдохнуть, там ещё как раз-таки есть возможность застать тепло. Можно поехать в Абхазию, тоже Черноморское побережье или совместить обе поездки: Сочи, Абхазия", - говорит эксперт.

Проверенная классика: Турция, Египет и ОАЭ

Если хочется гарантии хорошей погоды и привычного сервиса, выбирайте любимые направления.

Турция. Днем температура идеальна для прогулок, а море все еще подходит для купания.

Днем температура идеальна для прогулок, а море все еще подходит для купания. Египет. Спала летняя жара. Самое время комфортно купаться, смотреть на кораллы и ездить на экскурсии к пирамидам.

Спала летняя жара. Самое время комфортно купаться, смотреть на кораллы и ездить на экскурсии к пирамидам. ОАЭ. В Эмиратах начинается лучший сезон. Море теплое, а на улице уже нет душного зноя.

Во все эти страны лететь относительно недолго, а визу оформлять заранее не требуется.

Азия: стартует высокий сезон

В азиатских странах заканчивается сезон дождей. Море успокаивается, а солнце светит каждый день.

Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка. Классика зимнего отдыха. Вас ждут тропические фрукты, вкусная еда и теплое море. В Таиланд россияне могут лететь без визы.

Классика зимнего отдыха. Вас ждут тропические фрукты, вкусная еда и теплое море. В Таиланд россияне могут лететь без визы. Китай (остров Хайнань). Это так называемые «восточные Гавайи». Здесь отличные пляжи, чистый воздух и развитая медицина. На Хайнань часто летают прямые рейсы.

Райские острова и африканская экзотика

Мечтаете о картинке из рекламы «Баунти»? Тогда вам точно стоит лететь к Индийскому океану.

"Можно поехать на Мальдивы. Индийский океан, вообще прекрасный вариант отдыха. Можно рассмотреть Сейшеллы. Также сейчас открылся прямой перелёт в Танзанию. На Зинзибар полететь — прекрасный вариант отдыха, если вы никогда не были и хочется пляж в рекламе Баунти и голубой водички, то обязательно полетите на Зинзибар", - отмечает Наталья Ансталь.

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