Повышение пенсий с 1 октября 2026 года: кому и сколько прибавят

Кто реально почувствует прибавку и на сколько

С октября 2026 года в пенсионной сфере грядут точечные изменения — и они точно не про «всем поровну». Власти повышают выплаты отдельным категориям, а про общую индексацию пока речи нет.

Кому ждать повышения с 1 октября

Главная новость месяца — рост выплат военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых структур на 4%. Механизм простой: государство поднимает оклады действующим силовикам, а пенсии автоматически подтягиваются вслед за ними.

Так что если денежное довольствие выросло на 4%, то и пенсия станет больше ровно на столько же. Никаких походов по инстанциям не требуется — все посчитают и начислят сами.

Под повышение попадают бывшие сотрудники МВД, Минобороны, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС и таможни.

Как посчитать свою прибавку

Единой цифры для всех тут не бывает: чем выше исходная пенсия, тем ощутимее будет доплата в рублях.

К примеру, при пенсии в 30 000 рублей прибавка составит 1 200 рублей, а при 70 000 — уже 2 800. Это не щедрость, а математика: процент считают от конкретной суммы.

Кто еще получит больше в октябре

Не только военные увидят новые цифры в выписке. Повышенные выплаты придут тем, у кого в сентябре возникло право на перерасчет.

Чаще всего это связано с достижением 80 лет: в этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 9 584,69 до 19 169,38 рублей.

Плюс автоматически начисляется надбавка на уход — 1 413,86 рублей в месяц.

Важные нюансы, которые стоит держать в голове:

Перерасчет после 80 лет делают без заявлений — система сама все учтет

Если пенсионер уже получает удвоенную фиксированную выплату из‑за первой группы инвалидности, повторно ее не увеличат: льготы не суммируются

За каждого иждивенца положена доплата в размере трети фиксированной выплаты; максимум учитывают троих

Вывод

Не стоит ждать октябрьского «подарка» всем подряд: общей индексации не будет. Прибавку получат только отдельные категории — военные пенсионеры и те, у кого появились основания для перерасчета, подчеркивает источник.

Чтобы узнать точную сумму своей выплаты, удобно заглянуть в личный кабинет на «Госуслугах» или в Социальном фонде — там все расписано по строчкам.

Что говорят люди

«У папы пенсия военная, он говорит, что эти 4% — просто чтобы цифры не стояли на месте. Но хоть так, чем вообще ничего», - рассказала Ольга из Питера. «Мне как раз в сентябре 80 стукнуло. Рада, что не надо бегать с бумажками: сказали, все сделают автоматически. Для пожилых это реально важно», - сообщила пенсионерка из Москвы. «Четыре процента — звучит красиво, а в магазине цены выросли куда сильнее. Хочется, чтобы рост пенсий был не на бумаге, а в кошельке», - подчеркнул пенсионер из Казани.

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