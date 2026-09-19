Сбер повысил ставки по вкладам для россиян — нововведение уже вступили в силу

Какие вклады стали самыми выгодными

Сентябрь принес приятный сюрприз для тех, кто думает, куда пристроить сбережения: с 17 числа Сбербанк заметно поднял доходность по ряду вкладов.

Особенно повезло тем, кто выбирает сроки в шесть и семь месяцев — там теперь можно рассчитывать на 13,5% годовых. Разница с прежними значениями ощутимая: раньше давали 12,6% и 12,3% соответственно.

Кому светит максимальная доходность

Тут есть важный нюанс: топовые проценты дают не на любые деньги, а на «новые» — те, что не лежали на вкладах и накопительных счетах Сбера последние два месяца, подчеркивает источник. Если средства уже крутятся в банке, ставка будет ниже.

Зато для клиентов с накоплениями в Сбере есть «СберВклад»: при сумме от 1 миллиона рублей и с учётом надбавок тоже можно выйти на 13,5%.

Практичные советы, чтобы не прогадать

Оформляйте вклад через приложение или сайт — в отделении условия обычно менее выгодные.

Выбирайте выплату процентов в конце срока: так итоговая доходность получается выше.

Перед подтверждением заявки сверьте финальную ставку в интерфейсе — она может зависеть от ваших трат по карте, остатков на счетах и статуса клиента.

Вывод

Рост ставок — хороший повод пересмотреть варианты размещения денег, но торопиться не стоит: важно учесть условия по «новым деньгам» и не забывать, что досрочное расторжение вклада лишает начисленных процентов. В итоге выгода возможна, если грамотно подстроиться под правила банка.

Голоса вкладчиков

«13,5% — это уже нормальный уровень, хочется успеть зафиксировать доходность, пока условия не поменяли», — говорит житель Екатеринбурга. «Звучит здорово, но из‑за требования про “новые деньги” для меня ставка фактически недоступна — все средства уже в банке», — делится мнением клиент из Нижнего Новгорода. «Сделал всё онлайн, заняло пару минут. Главное — держать деньги на вкладе до конца срока, тогда и проценты будут по максимуму», — отмечает пользователь из Ростова‑на‑Дону.

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