«Я тебя могну»: что означает новое слово и почему оно стало трендом соцсетей

Значение слова "могну", которое стало популярно в этом году

В социальных сетях сейчас стало популярно новое слово, значение которого трудно определить обычным людям. Речь идет о слове “могну”, которое появилось в песне “Я тебя могну”. Композиция продолжает сохранять популярность уже некоторое время. Какое значение имеет нашумевшее слово?

Кто стоит за популярным треком

Песню “Я тебя могну” представили Женя Лизогуб, Давид Туров, Милана Некрасова и Вирсавия. Они являются командой “ЦУ Е ФА”. Тренд на песню сначала интересовал только подростков, но потом к нему подключились уже популярные люди.

Происхождение слова “могну”

Этот глагол имеет связь со сленгом to mog, который пришел из Англии. Он показывает превосходство над кем-то за счет стиля, уверенности в себе и внешности. Впервые термин появился около 20 лет назад, но в РФ обрел новый виток популярности лишь сегодня.

Ожидания авторов хита

Команда “ЦУ Е ФА” признается, что не ожидала такого масштаба популярности трека. Особенно их впечатлило то, что композиция стала выходить за пределы подростковой аудитории. Этой информацией они поделились в беседе с KP.RU.

“Большой неожиданностью для нас стал ролик Ксении Собчак и Александра Рогова. Мы не ожидали, что песня начнет привлекать внимание настолько разных людей — от школьников и начинающих блогеров до звёзд шоу-бизнеса. Каждый из них по-своему поддержал тренд, благодаря чему он получил ещё больший охват и стал по-настоящему всероссийским”, - сообщили музыканты.

Как исполнители относятся к критике

Команда с легкостью воспринимает любые негативные комментарии, так как это является частью интернет-культуры. Исполнители подчеркивают, что даже недовольство показывает интерес к их музыке.

Отзывы

“Мне трек понравился. Он легкий, запоминающийся и веселый. Поднимает настроение, не несет сложной смысловой нагрузки”. “Я против использования английских слов в российских песнях. Зачем это нужно?”. “Моей дочери нравится этот трек. Сначала казался странным, но теперь отношусь к нему нормально”.

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