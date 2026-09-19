До 1 января всех вычислят: Росреестр составит список владельцев недвижимости - что важно сделать сейчас

Государство завершает масштабную инвентаризацию всех объектов. К 2027 году в базах не останется белых пятен. Игнорирование процесса грозит потерей прав на имущество.
Сроки и методы поиска собственников
Росреестр установил жесткий дедлайн: выявить всех владельцев нужно до 1 января 2027 года. Сейчас собственники определены в 50 регионах, еще в 35 субъектах работа идет к финалу. Параллельно уточняются границы участков в рамках комплексных кадастровых работ.
Основой служит Федеральный закон № 518-ФЗ. Он позволяет муниципалитетам самостоятельно находить незарегистрированные объекты и вносить данные в реестр. Администрация сверяет архивы, похозяйственные книги и старые свидетельства с цифровыми картами. Если дом используется, но владельца нет в базе, сведения вносят без участия гражданина. Цель государства — наполнение налоговой базы и пресечение захвата земель.
Риски и способы защиты прав
Старые синие корочки больше не гарантируют безопасность. Отсутствие актуальной записи в ЕГРН создает критические угрозы. Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) — это свод достоверных систематизированных сведений об учтенной недвижимости. Без него распоряжение имуществом юридически невозможно.
Основные последствия игнорирования регистрации:
- запрет на продажу, дарение или завещание объекта;
- риск признания имущества выморочным в пользу государства;
- сложные судебные тяжбы для наследников при оформлении прав;
- штрафы за самовольное занятие земли при неустановленных границах.
Закажите выписку из ЕГРН через Госуслуги или сайт Росреестра. Проверьте актуальность данных о собственнике и координатах участка. Если найдены ошибки или пробелы, подайте заявление в МФЦ для внесения изменений. Не ждите инициативы от муниципалитета. Следите за анонсами комплексных кадастровых работ в вашем районе: это шанс бесплатно уточнить границы за счет бюджета.