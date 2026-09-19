Вымыть волосы и лишиться ума: народные приметы и запреты на 19 сентября

Михайлов день: что сулила погода на 19 сентября

Не мыть волосы и примириться с врагами. По народному календарю 19 сентября — Михайлов день. На этот день действовали многочисленные ограничения и запреты. Тех, кто их не соблюдает, ждали беды и неприятности.

Запреты на Михайлов день

19 сентября не отправлялись в путешествия. Согласно поверьям, путника ожидали неприятности: кража денег или опоздания на важную встречу.

Если вымыть голову в этот день, это приведет к ночным кошмарам. Если родители мыли ребёнка и вода попадала на волосы, верили, что малыш станет менее сообразительным.

Не пекли хлеб и не работали с тестом, чтобы не возникло проблем со здоровьем.

Не усердствовали в работе. Чрезмерное рвение в этот день, по поверьям, привлекало беды и несчастья.

Не давали обещаний о помощи: непредвиденные обстоятельства могли помешать их выполнить, что вело к ссорам с близкими.

Избегали злословия, сплетен и хвастовства — это могло испортить репутацию надолго.

Что нужно делать на Михайлов день

Михайлов день считался временем примирения. 19 сентября — хороший повод восстановить отношения с теми, с кем давно в ссоре. Считалось, что весь день провести в хорошем настроении, то и год будет радостным.

Уделите внимание семье, особенно пожилым родственникам. Забота о них вернётся добром. Накройте стол, угостите домашних и гостей — щедрость сулит материальное благополучие.

Погодные приметы

Тёплая погода 19 сентября предвещала долгую осень: похолодание придет только к концу декабря.

Если день будет ненастный, то жди похолодания и осадков в конце октября — начале ноября.

Иней в Михайлов день — зима будет снежной. На холода указывали и воробьи - если они активно прыгают по деревьям, ждите похолодания.

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