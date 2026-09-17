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Солёная вода и крахмальный панцирь: как приготовить хрустящий баклажан дома

Опубликовано: 17 сентября 2026 04:23
 Проверено редакцией
Солёная вода и крахмальный панцирь: как приготовить хрустящий баклажан дома
Солёная вода и крахмальный панцирь: как приготовить хрустящий баклажан дома
фото: Городовой.ру
Сделать баклажан хрустящим можно, соблюдая несколько правил.

Баклажан — овощ с характером. Дома он часто превращается в маслянистую кашу, а в ресторане аппетитно хрустит. На самом деле повторить культовый ресторанный салат на своей кухне совсем не трудно. Главное — знать пару секретов.

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал "Городовому", как приготовить теплый салат из баклажан дома.

"Один из самых коварных продуктов - это баклажан, и его приготовление имеет свои тонкости, особенно если вы хотите хрустящий баклажан как в ресторанах", - говорит эксперт.

Шаг 1. Правильная нарезка и «соленая ванна»

Сначала снимите с баклажана кожуру. Без нее корочка получится более нежной, а крахмал ляжет ровнее.

Нарежьте овощ средними кубиками размером 1,5-2 см. Слишком мелко резать не стоит, иначе сочность уйдет.

Залейте кубики холодной соленой водой на 10–15 минут. Это простое действие делает сразу два важных дела: убирает возможную горечь и маринует мякоть. Баклажан напитывается водой и после жарки остается очень сочным.

Шаг 2. Крахмальная броня и жарка

Достаньте баклажаны из воды и слегка обсушите бумажным полотенцем.

Обильно обваляйте кусочки в крахмале. Подойдет картофельный, но кукурузный дает более легкий и громкий хруст. Крахмал должен полностью закрыть мякоть.

Жарьте баклажаны в большом количестве масла — как во фритюре.

Маленький секрет: масло должно быть сильно разогретым. Если выложите овощи в прохладное масло, они сработают как губка и впитают в себя лишний жир. В горячем масле крахмал мгновенно «схватится» в хрустящую корочку.

Шаг 3. Собираем идеальный салат

Пока баклажаны горячие, быстро собираем салат.

  1. Возьмите спелые сочные томаты и нарежьте их крупными дольками.
  2. Добавьте свежую зелень. Лучше всего сюда подходит кинза.
  3. Выложите хрустящие баклажаны.
  4. Добавьте кусочки сливочного или творожного сыра. Он отлично балансирует текстуру.
  5. Заправьте салат оливковым маслом, смешанным с измельченным чесноком.

Для красоты и легкого орехового послевкусия украсьте блюдо кедровыми орешками.

Подавайте салат сразу же, пока баклажаны не остыли и продолжают хрустеть. Приятного аппетита!

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить необычную шарлотку.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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