Солёная вода и крахмальный панцирь: как приготовить хрустящий баклажан дома

Сделать баклажан хрустящим можно, соблюдая несколько правил.

Баклажан — овощ с характером. Дома он часто превращается в маслянистую кашу, а в ресторане аппетитно хрустит. На самом деле повторить культовый ресторанный салат на своей кухне совсем не трудно. Главное — знать пару секретов.

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал "Городовому", как приготовить теплый салат из баклажан дома.

"Один из самых коварных продуктов - это баклажан, и его приготовление имеет свои тонкости, особенно если вы хотите хрустящий баклажан как в ресторанах", - говорит эксперт.

Шаг 1. Правильная нарезка и «соленая ванна»

Сначала снимите с баклажана кожуру. Без нее корочка получится более нежной, а крахмал ляжет ровнее.

Нарежьте овощ средними кубиками размером 1,5-2 см. Слишком мелко резать не стоит, иначе сочность уйдет.

Залейте кубики холодной соленой водой на 10–15 минут. Это простое действие делает сразу два важных дела: убирает возможную горечь и маринует мякоть. Баклажан напитывается водой и после жарки остается очень сочным.

Шаг 2. Крахмальная броня и жарка

Достаньте баклажаны из воды и слегка обсушите бумажным полотенцем.

Обильно обваляйте кусочки в крахмале. Подойдет картофельный, но кукурузный дает более легкий и громкий хруст. Крахмал должен полностью закрыть мякоть.

Жарьте баклажаны в большом количестве масла — как во фритюре.

Маленький секрет: масло должно быть сильно разогретым. Если выложите овощи в прохладное масло, они сработают как губка и впитают в себя лишний жир. В горячем масле крахмал мгновенно «схватится» в хрустящую корочку.

Шаг 3. Собираем идеальный салат

Пока баклажаны горячие, быстро собираем салат.

Возьмите спелые сочные томаты и нарежьте их крупными дольками. Добавьте свежую зелень. Лучше всего сюда подходит кинза. Выложите хрустящие баклажаны. Добавьте кусочки сливочного или творожного сыра. Он отлично балансирует текстуру. Заправьте салат оливковым маслом, смешанным с измельченным чесноком.

Для красоты и легкого орехового послевкусия украсьте блюдо кедровыми орешками.

Подавайте салат сразу же, пока баклажаны не остыли и продолжают хрустеть. Приятного аппетита!

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