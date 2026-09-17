Чем заправляю грядки осенью: что лучше — перегной, компост или биогумус

Перегной, компост или биогумус — что выбрать для осеннего внесения, чтобы весной земля ожила?

Осень — время, когда дачник решает, чем заправить землю, чтобы весной она была готовой. Обычно выбирают один из трёх видов органики: перегной, биогумус или компост. У каждого своя роль, свои цифры и свои подводные камни, пишет "БЕЛНОВОСТИ".

Три вида органики: в чём разница

Перегной — это то, что остаётся после глубокого разложения навоза или растительных остатков. Питательные элементы в нём есть, но высвобождаются они не сразу, а постепенно, благодаря работе почвенных микроорганизмов. Однажды внесённый, он способен поддерживать плодородие до шести лет.

Биогумус — продукт жизнедеятельности дождевых червей. Минеральные вещества здесь переведены в форму, доступную растениям, поэтому эффект заметен почти сразу. Гуминовых кислот в нём в разы больше, чем в перегное. Именно они улучшают структуру земли и активизируют рост корней.

Компост — это сборная смесь из травы, листьев, кухонных очистков, навоза и помёта. Чем пестрее исходное сырьё, тем богаче и питательнее получается готовый продукт.

Что выбрать для своего участка

Тяжёлый глинистый грунт прежде всего нуждается в разрыхлении. Выручит перегной: 6 кг на квадратный метр под перекопку. За зиму он частично разложится, земля станет мягче, а результат сохранится на 6 лет.

Истощённый песчаный участок требует и питания, и удержания влаги. Подойдёт биогумус: примерно 4 кг на квадрат. Он заселяет землю микрофлорой и не обжигает корни. Под подзимние посадки норму увеличивают до 8 кг.

Восстановление грядок после сезона лучше доверить компосту: около 15 кг на квадрат под культивацию или 4 кг, если грунт живой.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова раньше покупала перегной мешками и щедро рассыпала его по грядкам. Земля становилась рыхлой, но каждую весну появлялись новые сорняки — видимо, семена оставались в органике. Однажды соседка по даче посоветовала простую хитрость: перед внесением перегной нужно пролить горячей водой и накрыть плёнкой на неделю. Пар убивает часть семян сорняков и личинок вредителей. Евгения попробовала — сорняков стало заметно меньше, а эффект от удобрения сохранился. Теперь она всегда так делает: сначала пропаривает, потом вносит под перекопку.

Вывод

Не ищите одно универсальное средство — его нет. У каждого вида органики своя задача: перегной отвечает за рыхлость и структуру, компост добавляет объём и массу, а биогумус работает как концентрат питательных веществ.

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