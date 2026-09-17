Беру рулон фольги - и квартира прогревается за 30 минут: мороз −40 нипочем

Когда за окном трещат морозы, а батареи едва справляются с обогревом, не спешите винить коммунальщиков. Направить тепло от радиатора прямо в комнату поможет обычная кухонная фольга. Этот простой и доступный способ знаком многим, но не все знают, как применить его правильно.
Почему тепло уходит в стену
Радиатор отдает энергию во все стороны, но львиная доля уходит на нагрев стены за батареей. Особенно быстро тепло теряется в панельных домах с тонкими перекрытиями. Тепловой экран — это отражающая поверхность, которая возвращает инфракрасное излучение обратно в помещение, не давая ему рассеиваться в стене. Принцип напоминает куртку с серебристой подкладкой: она удерживает тепло внутри.
Как установить экран правильно
Действуйте по шагам:
- Измерьте участок стены за радиатором и вырежьте фольгу с небольшим запасом.
- Отдайте предпочтение пенофолу — он толще и удерживает тепло эффективнее обычной фольги.
- Закрепите материал на стене двусторонним скотчем или силиконовым клеем.
- Следите, чтобы экран плотно прилегал к поверхности, но не перекрывал циркуляцию воздуха вокруг батареи.
Что это дает на практике
Даже пищевая фольга снижает теплопотери примерно на 10%, а температура в комнате поднимается на 1–2 градуса. Эффект особенно заметен в угловых квартирах, на верхних этажах и в домах со старыми окнами.