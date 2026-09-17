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Картофельное пюре подаю с зажаркой: его сметают быстрее котлет и гуляша - нежнее сливочного масла

Опубликовано: 17 сентября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Картофельное пюре подаю с зажаркой: его сметают быстрее котлет и гуляша - нежнее сливочного масла
Картофельное пюре подаю с зажаркой: его сметают быстрее котлет и гуляша - нежнее сливочного масла
Городовой ру
От такого пюре у всех домашних слюнки потекут

Картофельное пюре любят практически все. И, наверное, любая хозяйка может его приготовить. Вот только порой вкус обычной пюрешки, заправленной молоком и маслом, надоедает.

Автор «Городового» Алина Владимирова решила поделиться своим собственным любимым рецептом пюре из картошки. Готовит она его нестандартно.

Для начала следует отварить картошку как обычно, добавив в воду соль и немного черного перца. Пока овощи варятся, нужно приготовить зажарку.

Для этого нарежьте 1 луковицу и 3-4 зубчика чеснока. Растопите на сковороде 20 г масла и добавьте туда нарезанные лук с чесноком. Обжарьте, чтобы лук стал мягким.

Когда картофель сварится, слейте воду, добавьте немного молока, разомните толкушков. Затем выложите 2 ст.л. творожного сыра и все содержимое сковородки. Тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Алина Владимирова рекомендует подавать такую пюрешку с салатом из свежих овощей.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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