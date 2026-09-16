Старый линолеум скупаю на Авито, но на пол не стелю: режу на куски — 4 применения для грядок и дома, о которых мало кто знает

Используем старый линолеум для дома и грядок - 4 лайфхака

Остатки линолеума уже не получится использовать для комнат и балконов, но не торопитесь выбрасывать материал. Он еще может пригодиться для дома, дачи и гаража. Линолеум без проблем очищается, не впитывает воду, поэтому точно прослужит долго.

Спасение от холода и грязи

Из кусков линолеума можно сделать коврики для тех участков помещений, где скапливается влага. Положите отрезки возле входной двери, гаража, раковины. Если есть желание придать покрытию более аккуратную форму, то его края можно подрезать. Материал легко очищается, а также не впитывает влагу.

Также линолеум можно использовать во время дачных работ в качестве подкладки. Вы сможете защитить колени от грязи и влаги при уходе за растениями.

Защитное покрытие для дачи

Если у вас сохранились длинные куски линолеума, то из них можно сделать дорожки между грядками. Теперь даже после дождя участок будет смотреться аккуратно и красиво.

Материалом нельзя закрывать пространство возле растений, так как это нарушит нормальный воздухообмен. Используйте покрытие только на дорожках, где нет растительности.

Небольшие кусочки линолеума можно задействовать для другого. Они станут идеальной основой для ножек мебели, цветочных горшков, инструментов и емкостей хозяйственного назначения.

Как подготовить старый линолеум

После скручивания в рулон материал со временем становится жестким, из-за чего придать ему необходимую форму будет сложно. Лучше сразу нарезать линолеум на разные куски во время ремонта. На заготовки уйдут считанные минуты.

Не пытайтесь использовать покрытие для съедобных культур, также не пробуйте его сжигать. Лучше найти ему более полезное применение.

Вывод

Любые куски линолеума могут пригодиться в хозяйстве и на огороде, поэтому не стоит их выбрасывать. Материал станет идеальным вариантом для тех людей, которые хотят сэкономить, при этом получить максимальную пользу, сообщает materinstvo.ru.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует небольшие кусочки линолеума в качестве подставок для цветочных горшков. Благодаря этому подоконник остается белым, при этом не царапается керамическим покрытием.

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