Чемодан волос в Пулково и гора журналов в Ивангороде: что пытаются провезти через границу под видом «личных вещей»

Женщины пытались пройти через "зеленый" коридор.

Таможенники в российских аэропортах видели всё. Но иногда пассажиры способны удивить даже опытных инспекторов. На днях сразу две женщины попались на попытке провезти крупные партии товаров под видом обычного багажа.

Дубайские кудри на 2,3 миллиона

В петербургском аэропорту Пулково инспекторы остановили девушку, прилетевшую из Дубая. Она спокойно шла по «зеленому» коридору. Однако при сканировании ее чемоданов рентген показал странную картинку.

Внутри багажа таможенники нашли 15 плотных пакетов. Они были доверху забиты срезами волос. Общий вес «посылки» составил 55 килограммов, а стоимость — свыше 2,3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе Пулковской таможни.

Пассажирка уверяла: волосы искусственные, везет их по просьбе подруги и исключительно «для себя». Но экспертиза быстро раскрыла обман.

Волосы оказались натуральными. Натуральные женские волосы — ходовой и дорогой товар в бьюти-сфере. Использовать 55 килограммов в личных целях просто невозможно.

Библиотека на границе с Эстонией

Похожая история произошла на КПП «Ивангород». Там женщина пыталась вывезти из России в Эстонию целую библиотеку.

В ее сумках, рюкзаке и хозяйственном бауле нашли 539 печатных изданий. Это были свежие журналы, газеты, детские книжки и открытки. Вся продукция была абсолютно новой, общим весом более 23 килограммов, передает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Девушка также шла по «зеленому» коридору, надеясь, что баулы не проверят.

Почему таможня не верит на слово?

Многие путешественники думают: достаточно сказать «это мое», и вопросы отпадут. Это заблуждение.

У таможенников есть четкие критерии:

Количество и однотипность. Если вы везете 50 одинаковых футболок, 10 айфонов или 55 кг волос — это коммерческая партия.

Если вы везете 50 одинаковых футболок, 10 айфонов или 55 кг волос — это коммерческая партия. Нормы ввоза. Самолетом в Россию можно ввозить без пошлины товары для личного пользования до 50 кг и стоимостью до 10 000 евро. Но товары должны быть действительно личными.

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