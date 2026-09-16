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Делайте хоть по 50 банок - улетят все до единой: заготовка на зиму из всех томатов

Опубликовано: 16 сентября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Делайте хоть по 50 банок - улетят все до единой: заготовка на зиму из всех томатов
Делайте хоть по 50 банок - улетят все до единой: заготовка на зиму из всех томатов
Городовой ру
Как заготовить помидоры на зиму

Заготовить томаты на зиму можно разными способами. Автор кулинарного блога Наталья Калнина предлагает рецепт, как она называет, универсальной заготовки. Ее можно добавлять в салаты, соусы, супы и подливку, делать сок. За сезон блогер закрывает более пятидесяти банок. Для этой заготовки не нужно ни соли, ни сахара, ни уксуса.

Приготовление

Томаты (5 кг) нужно очистить от кожицы. Для этого вскипятить воду в кастрюле и опустить в нее помидоры на полминуты. После этого переложить на 30 секунд в холодную воду, сделать надрез на шкурке и снять ее.
Очищенные томаты разрезать на четыре части или больше. Затем сложить в кастрюлю. Когда помидоры равномерно прогреются и закипят, вынуть и сразу же разложить по стерилизованным банкам. Закатать простерилизованными крышками, перевернуть, укутать и оставить остывать.

Закрутки спокойно лежат в квартире в шкафу несколько месяцев. В эту заготовку, как рассказывает Наталья, она не кладёт ни сахара, ни соли, но специи можно добавлять перед подачей. А если пробить томатную массу блендером, получится сок.

Хозяйки поделились своими замечаниями.

"Я так делаю томатный сок. Довожу до кипения и разливаю по банкам. Перекипяченный, он рыжеет и вкус у него хуже. Ни соли, ни сахара, ни уксуса".

"Я перекрутила, прокипятила и в стерильные баночки. Это тоже готовая заготовка и для консервации, и для соусов, и для приготовления".

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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