Делайте хоть по 50 банок - улетят все до единой: заготовка на зиму из всех томатов

Как заготовить помидоры на зиму

Заготовить томаты на зиму можно разными способами. Автор кулинарного блога Наталья Калнина предлагает рецепт, как она называет, универсальной заготовки. Ее можно добавлять в салаты, соусы, супы и подливку, делать сок. За сезон блогер закрывает более пятидесяти банок. Для этой заготовки не нужно ни соли, ни сахара, ни уксуса.

Приготовление

Томаты (5 кг) нужно очистить от кожицы. Для этого вскипятить воду в кастрюле и опустить в нее помидоры на полминуты. После этого переложить на 30 секунд в холодную воду, сделать надрез на шкурке и снять ее.

Очищенные томаты разрезать на четыре части или больше. Затем сложить в кастрюлю. Когда помидоры равномерно прогреются и закипят, вынуть и сразу же разложить по стерилизованным банкам. Закатать простерилизованными крышками, перевернуть, укутать и оставить остывать.

Закрутки спокойно лежат в квартире в шкафу несколько месяцев. В эту заготовку, как рассказывает Наталья, она не кладёт ни сахара, ни соли, но специи можно добавлять перед подачей. А если пробить томатную массу блендером, получится сок.

Хозяйки поделились своими замечаниями.