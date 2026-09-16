Не просто яблочный пирог: шарлотка с грушей, сырной корочкой и щепоткой корицы

Забудьте про привычную шарлотку с яблоками. Шеф-повар Элина Улыбина-Бай рассказала "Городовому", как сделать десерт с поистине ресторанным вкусом.
Почему это работает?
В кулинарии есть правило: противоположности притягиваются.
- Груша и мед дают естественную сладость.
- Сыр с голубой плесенью добавляет соли и пикантности.
- Грецкие орехи приятно хрустят.
Вместе они создают идеальный баланс. Пирог получается не приторным, а очень глубоким по вкусу.
Что подготовить
Ингредиенты самые простые, за исключением сыра. Но он того стоит!
- Груши — 3–4 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Мука — 200 г.
- Сыр (Дор Блю или Горгонзола) — 100 г.
- Мед — 3–4 ст. л.
- Сахар — 50–100 г (можно меньше, мед даст сладость).
- Грецкие орехи — 100 г.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Корица и соль — по щепотке.
Как выбрать правильные продукты
Груши. Берите плотные сорта. Подойдут «Конференция» или «Пакхам». Слишком мягкие груши выделят много сока, и тесто станет мокрым.
Сыр. Дор Блю даст яркий соленый акцент. Горгонзола сделать вкус более мягким и сливочным.
Простой пошаговый рецепт
- Подготовка. Включите духовку на 180°C. Почистите груши и нарежьте их дольками.
- Тесто. Взбейте яйца с сахаром и медом в пышную пену. Добавьте муку, разрыхлитель, корицу и щепотку соли. Перемешайте.
- Орехи. Измельчите грецкие орехи и вмешайте их в готовое тесто.
- Сборка. Смажьте форму маслом. Вылейте половину теста. Выложите груши и покрошите сверху сыр. Залейте второй половиной теста.
- Выпечка. Отправьте в духовку на 30–40 минут. Проверяйте готовность зубочисткой — она должна выходить сухой.
Оставьте жменьку сыра заранее. Посыпьте им пирог за 5 минут до конца выпечки. Сыр расплавится и запечется в красивую, невероятно ароматную корочку.
"Дайте шарлотке немного остыть, затем нарежьте и подавайте. Можно дополнительно полить медом перед подачей для усиления сладости.
Эта версия шарлотки будет иметь насыщенный вкус благодаря сочетанию груш, меда и сыра", - рассказывает эксперт.
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