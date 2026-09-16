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Не просто яблочный пирог: шарлотка с грушей, сырной корочкой и щепоткой корицы

Опубликовано: 16 сентября 2026 04:24
 Проверено редакцией
Не просто яблочный пирог: шарлотка с грушей, сырной корочкой и щепоткой корицы
Не просто яблочный пирог: шарлотка с грушей, сырной корочкой и щепоткой корицы
фото: Городовой.ру
Сочетание сочной груши, пикантного сыра и меда — это классика, которая никого не оставит равнодушным. Готовится так же просто, как и обычный пирог. А результат удивляет всех гостей.

Забудьте про привычную шарлотку с яблоками. Шеф-повар Элина Улыбина-Бай рассказала "Городовому", как сделать десерт с поистине ресторанным вкусом.

Почему это работает?

В кулинарии есть правило: противоположности притягиваются.

  • Груша и мед дают естественную сладость.
  • Сыр с голубой плесенью добавляет соли и пикантности.
  • Грецкие орехи приятно хрустят.

Вместе они создают идеальный баланс. Пирог получается не приторным, а очень глубоким по вкусу.

Что подготовить

Ингредиенты самые простые, за исключением сыра. Но он того стоит!

  • Груши — 3–4 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 200 г.
  • Сыр (Дор Блю или Горгонзола) — 100 г.
  • Мед — 3–4 ст. л.
  • Сахар — 50–100 г (можно меньше, мед даст сладость).
  • Грецкие орехи — 100 г.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица и соль — по щепотке.

Как выбрать правильные продукты

Груши. Берите плотные сорта. Подойдут «Конференция» или «Пакхам». Слишком мягкие груши выделят много сока, и тесто станет мокрым.

Сыр. Дор Блю даст яркий соленый акцент. Горгонзола сделать вкус более мягким и сливочным.

Простой пошаговый рецепт

  1. Подготовка. Включите духовку на 180°C. Почистите груши и нарежьте их дольками.
  2. Тесто. Взбейте яйца с сахаром и медом в пышную пену. Добавьте муку, разрыхлитель, корицу и щепотку соли. Перемешайте.
  3. Орехи. Измельчите грецкие орехи и вмешайте их в готовое тесто.
  4. Сборка. Смажьте форму маслом. Вылейте половину теста. Выложите груши и покрошите сверху сыр. Залейте второй половиной теста.
  5. Выпечка. Отправьте в духовку на 30–40 минут. Проверяйте готовность зубочисткой — она должна выходить сухой.

Оставьте жменьку сыра заранее. Посыпьте им пирог за 5 минут до конца выпечки. Сыр расплавится и запечется в красивую, невероятно ароматную корочку.

"Дайте шарлотке немного остыть, затем нарежьте и подавайте. Можно дополнительно полить медом перед подачей для усиления сладости.

Эта версия шарлотки будет иметь насыщенный вкус благодаря сочетанию груш, меда и сыра", - рассказывает эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал про тонкости приготовления идеального грузинского сацебели.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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