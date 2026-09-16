Не седые прядки, а лоснящиеся локоны: как вернуть натуральный цвет волосам

Седина может появиться в совершенно разном возрасте. Некоторые и к 25 годам уже находят у себя те самые предательские белые волоски.
Естественно, многие девушки хотят избавиться от седины как можно более щадящими способами. Один такой найден. Поможет решить проблему обычное какао. Это средство может эффективно затонировать волосы и вернуть лоснящийся блеск.
Как приготовить и использовать маску
Для приготовления маски нужно взять:
- 50 г натурального какао-порошка
- 200 мл натурального йогурта без добавок
- 15 г кокосового масла
- 20 г жидкого меда
Тщательно перемешайте ингредиенты до однородной массы. Нанесите смесь на слегка влажные волосы, уделяя внимание седым участкам.
Затем оберните голову пищевой пленкой и теплым полотенцем, оставь на час. В первые 10-15 минут можно аккуратно прогреть волосы феном на низкой температуре.
После этого смойте маску мягким бессульфатным шампунем и при необходимости используй кондиционер.
Личный опыт
Автор «Городового» Алина Владимирова воспользовалась этим средством. Нужно понимать, что эффект не стойкий и требует регулярного повторения. Для более насыщенного оттенка можно добавить немного молотого кофе или басмы.
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