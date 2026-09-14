1 долька на тазик — и сухие пятки становятся мягче шелка: один фрукт вместо дорогого пилинга

Делаем ванночки с лимоном для смягчения пяток - дешево и эффективно

Не нужно пытаться оттирать шершавые пятки до гладкости. Чаще всего достаточно лишь теплой ванночки, а также правильного ухода после смягчающей процедуры.

Самым простым вариантом станет использование дольки лимона и воды.

Готовим ванночку

Налейте в небольшой таз три литра теплой воды. Ее температура не должна обжигать, поэтому предварительно потрогайте воду рукой. Выжмите в воду сок одной крупной лимонной дольки, после чего положите ее в таз. Опустите ноги в емкость на 15 минут.

Во время принятия ванночки шершавый слой кожи размягчается, поэтому ноги становятся более мягкими и приятными. Нужно знать меру, так как длительное нахождение ног в воде может сделать кожу более сухой.

Что делать после ванночки

Вода с лимонным соком не сможет сделать пятки гладкими на долгое время, поэтому необходимы дополнительные действия.

После ванночки вытрите ноги полотенцем, нанесите на них увлажняющий крем. Идеальным вариантом для сухой кожи пяток станут средства, которые содержат 10-25% мочевины. Подобный диапазон советуют применять дерматологи.

Для ночного ухода можно использовать вазелин. Нанесите его на ноги, наденьте носки из хлопка.

Использование пемзы

Если на пятках нет трещин и ран, то можно воспользоваться пилкой или пемзой. Движения должны быть аккуратными, поэтому прилагать усилие не стоит.

Механическая обработка не подойдет, если на коже есть признаки кровоточивости, трещин и раздражения.

Использование лимона

Цитрус является дополнительным элементом процедуры, поэтому в некоторых случаях его можно не использовать. Отказаться от лимона стоит в том случае, если кожа раздражена. В подобной ситуации оптимальным вариантом станет обычная вода и крем.

Что нужно для сохранения результата

За одну процедуру вряд ли получится добиться желанного результата, из-за чего ее нужно проводить с некоторой периодичностью. После каждого приема ванны допускается использование увлажняющего крема.

Стоит уделить время и профилактике. Для этого достаточно не ходить босиком по жесткой поверхности, а также выбирать удобную обувь, сообщает progorod43.ru.

Если трещины на пятках не заживают, кровоточат и болят, то домашний уход не исправит ситуацию. Следует обратиться к врачу.

Вывод

Для смягчения кожи ног не нужно устраивать дорогие пилинги. Достаточно делать ванночки с лимоном, использовать увлажняющий крем и соблюдать профилактические меры.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как смягчить пятки с помощью глицерина.