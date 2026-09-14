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Порционное горячее блюдо в лодочках «А-ля жульен»: украсит собой любой праздник — просто, красиво и сытно

Опубликовано: 14 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Порционное горячее блюдо в лодочках «А-ля жульен»: украсит собой любой праздник — просто, красиво и сытно
Порционное горячее блюдо в лодочках «А-ля жульен»: украсит собой любой праздник — просто, красиво и сытно
Городовой ру
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Это блюдо представляет собой сочетание нежного картофеля, сочного куриного филе с шампиньонами и аппетитной сырной корочки.

Особенностью подачи является использование порционных форм: вместо общего блюда рекомендуется запекать ингредиенты в индивидуальных «лодочках» из фольги или плотного пергамента, дополняя их сливочным соусом. Это обеспечивает эстетичный вид готового продукта, готового к подаче гостям.

Необходимые ингредиенты:

  • 5–7 картофелин,
  • 2–3 куриные грудки,
  • 10–15 шампиньонов,
  • 2 луковицы,
  • 5 ст. л. сметаны,
  • 120–150 мл сливок,
  • 150 г твёрдого сыра,
  • соль, перец и растительное масло по вкусу.

Технология приготовления:

Для формирования порционных емкостей используйте двойной слой фольги или плотные формы из пергамента с зафиксированными краями, разместив их на противне.

Картофель следует нарезать тонкими слайсами, куриное филе — небольшими сегментами. Лук и шампиньоны необходимо предварительно пассеровать до золотистого оттенка.

Выложите в каждую заготовку слой картофеля, после чего добавьте куриное филе и обжаренные грибы с луком.

Смешайте сметану со сливками, добавьте соль и перец по вкусу, затем равномерно распределите соус по начинке. Разместите лодочки на противне и запекайте в духовом шкафу при температуре 200 °C в течение 40 минут. По истечении этого времени посыпьте блюдо тертым сыром и продолжайте запекание еще 10–15 минут до образования золотистой корочки.

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Автор:
Ксения Давыдова
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