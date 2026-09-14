Порционное горячее блюдо в лодочках «А-ля жульен»: украсит собой любой праздник — просто, красиво и сытно

Это блюдо представляет собой сочетание нежного картофеля, сочного куриного филе с шампиньонами и аппетитной сырной корочки.
Особенностью подачи является использование порционных форм: вместо общего блюда рекомендуется запекать ингредиенты в индивидуальных «лодочках» из фольги или плотного пергамента, дополняя их сливочным соусом. Это обеспечивает эстетичный вид готового продукта, готового к подаче гостям.
Необходимые ингредиенты:
- 5–7 картофелин,
- 2–3 куриные грудки,
- 10–15 шампиньонов,
- 2 луковицы,
- 5 ст. л. сметаны,
- 120–150 мл сливок,
- 150 г твёрдого сыра,
- соль, перец и растительное масло по вкусу.
Технология приготовления:
Для формирования порционных емкостей используйте двойной слой фольги или плотные формы из пергамента с зафиксированными краями, разместив их на противне.
Картофель следует нарезать тонкими слайсами, куриное филе — небольшими сегментами. Лук и шампиньоны необходимо предварительно пассеровать до золотистого оттенка.
Выложите в каждую заготовку слой картофеля, после чего добавьте куриное филе и обжаренные грибы с луком.
Смешайте сметану со сливками, добавьте соль и перец по вкусу, затем равномерно распределите соус по начинке. Разместите лодочки на противне и запекайте в духовом шкафу при температуре 200 °C в течение 40 минут. По истечении этого времени посыпьте блюдо тертым сыром и продолжайте запекание еще 10–15 минут до образования золотистой корочки.
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