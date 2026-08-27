От 85 до 180 тысяч в месяц: во сколько на самом деле обойдется новостройка в Петербурге семье с двумя детьми

Обычная рыночная ипотека заставит сильно переплатить.

Купить свою квартиру в Санкт-Петербурге — задача не из легких. Цены кусаются, а условия по кредитам меняются.

Президент компании " Коллегия Риэлторов " Елена Ковалерова-Павловская посчитала для "Городового", во сколько обойдется обычной семье с двумя детьми покупка квартиры в Северной столице.

За основу возьмем хорошую семейную квартиру в новостройке за 15 миллионов рублей. Дешевле в новом доме в Петербурге сегодня найти что-то адекватное почти невозможно.

"Мы взяли за основу подсчёта, что это семья, где есть ребёнок шести лет и младше шести лет. Тогда они претендуют на льготную ипотеку семейную. Это единственные на сегодняшний день льготные ипотеки, которые остались на рынке недвижимости. И помним, что по ней мы можем приобрести недвижимостьтолько у застройщика", - говорит эксперт.

Допустим, у семьи есть первоначальный взнос 20% — это 3 миллиона рублей. Остальные 12 миллионов берем в ипотеку на 20 лет.

Сколько придется отдавать банку каждый месяц? Все зависит от возраста ваших детей.

Вариант 1. В семье есть ребенок до 6 лет включительно

Если младшему ребенку еще нет 7 лет, вам повезло. Вы подпадаете под программу «Семейная ипотека». На сегодня это практически единственная льготная программа, которая осталась на рынке.

Ставка: 6% годовых.

6% годовых. Ежемесячный платеж: около 85 000 рублей .

около . Переплата за 20 лет: примерно 9 миллионов рублей.

Какая для этого нужна зарплата?

Раньше банки закрывали глаза на «серые» доходы и справки по форме банка. Сейчас лавочка закрыта. Считают только официальный доход по 2-НДФЛ.

Чтобы банк одобрил платеж в 85 тысяч, общая «белая» зарплата семьи должна быть не менее 180 000 рублей в месяц.

"Это уже с учётом созаёмщика. То есть не менее. Если у заёмщика, например, 100, а у созаёмщика 80, у жены, то тогда мы помещаемся и можем приобрести квартиру с ипотекой", - говорит Елена Ковалерова-Павловская.

Вариант 2. Дети уже подросли (старше 6 лет)

Если льготы вам больше не полагаются, придется брать обычную рыночную ипотеку. И здесь цифры начинают пугать.

При средней рыночной ставке около 16,5% картина меняется кардинально:

Ежемесячный платеж: 180 000 рублей в месяц (вместо 85 тысяч!).

в месяц (вместо 85 тысяч!). Требуемый доход семьи: от 350 000 рублей в месяц на двоих.

от в месяц на двоих. Переплата за 20 лет: 31 миллион рублей!

Вдумайтесь: вы берете у банка 12 миллионов, а отдаете обратно эти 12 миллионов плюс еще 31 миллион сверху только в качестве процентов.

Главный фактор сегодня — это возраст детей и «белая» зарплата.

Если ребенку нет 7 лет и семья официально зарабатывает от 180 тысяч рублей на двоих, то купить квартиру за 15 миллионов в Петербурге — вполне реальная задача.

Если же льгота упущена, тот же самый бюджет потребует семейного дохода от 350 тысяч и приведет к гигантской переплате.

Ранее «Городовой» рассказывал, о плюсах и минусах обмена старой квартиры на новую.