1 колпачок в барабан — и стиральная машина как новая: грязь выйдет черными хлопьями

Часто хозяйки сталкиваются с проблемами в стиралке. Бывает, что порошок перестал пениться как надо. Или же вещи не отстирываются при обычных программах. Это верный признак: внутри скопилась грязь и остатки моющих средств. Есть простой и недорогой способ вернуть технике чистоту всего за полчаса, рассказали на сайте Yakutiamedia.
Что такое бура и почему она работает
Бура — это природный минерал, мягкое чистящее средство, которое растворят жировые отложения и мыльную грязь. В отличие от кислот, она не повреждает резиновые уплотнители и пластик. При этом бура эффективно вымывает налёт из труднодоступных мест, рассказывает опытный лайфхакер Марина Жукова.
Как провести чистку: пошаговая инструкция
- Засыпьте 1 колпачок буры прямо в барабан;
- Установите температуру 30–40 °C и отключите отжим;
- Запустите холостой цикл на 30 минут;
- После завершения включите полоскание, чтобы смыть остатки грязи.
Результат вы увидите сразу: из машины пойдут хлопья серой грязи. Пена при стирке станет гуще, а вещи будут отстирываться заметно лучше. Проводите чистку раз в 2–3 месяца.
Реальные отзывы
«Машина почти не пенилась. Сделала чистку бурой — из слива пошла грязная вода с хлопьями. Теперь стирает как новая!», - поделилась мнением домохозяйка Ольга из Самары.
«Перепробовал много порошков — проблема была в машине. Бура помогла с первого раза, пены стало в разы больше», - рассказал о своем опыте Андрей Серафимов из Новосибирска.
Вывод
Бура удаляет многолетние отложения без кислот и дорогой химии. Всего 30 минут — и техника снова работает на полную мощность. Проводите профилактику раз в 2–3 месяца, и вы забудете о проблемах со стиркой.
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