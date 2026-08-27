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1 колпачок в барабан — и стиральная машина как новая: грязь выйдет черными хлопьями

Опубликовано: 27 августа 2026 02:25
 Проверено редакцией
1 колпачок в барабан — и стиральная машина как новая: грязь выйдет черными хлопьями
1 колпачок в барабан — и стиральная машина как новая: грязь выйдет черными хлопьями
Городовой ру
Как быстро и эффективно внутрянку стиральной машины

Часто хозяйки сталкиваются с проблемами в стиралке. Бывает, что порошок перестал пениться как надо. Или же вещи не отстирываются при обычных программах. Это верный признак: внутри скопилась грязь и остатки моющих средств. Есть простой и недорогой способ вернуть технике чистоту всего за полчаса, рассказали на сайте Yakutiamedia.

Что такое бура и почему она работает

Бура — это природный минерал, мягкое чистящее средство, которое растворят жировые отложения и мыльную грязь. В отличие от кислот, она не повреждает резиновые уплотнители и пластик. При этом бура эффективно вымывает налёт из труднодоступных мест, рассказывает опытный лайфхакер Марина Жукова.

Как провести чистку: пошаговая инструкция

  1. Засыпьте 1 колпачок буры прямо в барабан;
  2. Установите температуру 30–40 °C и отключите отжим;
  3. Запустите холостой цикл на 30 минут;
  4. После завершения включите полоскание, чтобы смыть остатки грязи.

Результат вы увидите сразу: из машины пойдут хлопья серой грязи. Пена при стирке станет гуще, а вещи будут отстирываться заметно лучше. Проводите чистку раз в 2–3 месяца.

Реальные отзывы

«Машина почти не пенилась. Сделала чистку бурой — из слива пошла грязная вода с хлопьями. Теперь стирает как новая!», - поделилась мнением домохозяйка Ольга из Самары.

«Перепробовал много порошков — проблема была в машине. Бура помогла с первого раза, пены стало в разы больше», - рассказал о своем опыте Андрей Серафимов из Новосибирска.

Вывод

Бура удаляет многолетние отложения без кислот и дорогой химии. Всего 30 минут — и техника снова работает на полную мощность. Проводите профилактику раз в 2–3 месяца, и вы забудете о проблемах со стиркой.

Ранее "Городовой" рассказывал, как отмыть даже пожелтевшие подоконники.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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