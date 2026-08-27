3 таблетки в таз - и белые носки идеально чистые: без кипячения и дорогих пятновыводителей

Белые носки снова сияют: аптечный способ отбеливания

Даже качественный порошок не всегда спасает светлые носки от желтизны. Особенно после активной носки и нескольких стирок.

Единственный выход - просто выбросить. Но если закупка белых носков оптом не входит в ваши планы, рекомендуем воспользоваться необычной методикой. Ее предварительно испробовала на себе автор "Городового" Алина Владимрова. Поэтому можно точно заявить, что способ рабочий. Понадобится средство из домашней аптечки.

Суть метода

Ацетилсалициловая кислота создает слабокислую среду, которая расщепляет загрязнения на молекулярном уровне. Ткань осветляется без агрессивного воздействия, волокна не истончаются. В отличие от хлорки, аспирин не оставляет резкого запаха и не вызывает аллергии. Важное условие: замачивайте только предварительно постиранные вещи. Грязные носки после такой обработки станут ещё более неудаляемыми.

Инструкция по применению

На 1 литр горячей воды понадобится 3 измельчённые таблетки аспирина и ложка стирального порошка. Тщательно размешайте до полного растворения.

Погрузите носки в состав и оставьте на 6–8 часов. Можно просто оставить таз с носками в растворе на всю ночь.

После замачивания отправьте их в обычную стирку. Вода в тазу помутнеет — это грязь вышла из ткани.

Такой способ подходит для хлопковых рубашек, футболок с пятнами от пота и любых светлых вещей. Для цветных тканей метод опасен — аспирин может выбелить рисунок.

Вывод

Аспирин — недорогой и щадящий отбеливатель для хлопка. Замачивание на 6 часов, затем обычная стирка — и вещи снова белоснежные. Метод безопасен для кожи и ткани, но подходит только для светлого белья. Просто, доступно и эффективно.

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