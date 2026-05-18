Пусть падают капли, а мы веселимся: как одеться при поездке в дождливый Питер и что взять с собой

Список вещей на отдых в Питер для нестабильной погоды

Нестабильная питерская погода уже давно перестала удивлять местных жителей и туристов. 5 минут дождь, 5 минут солнце, а в следующие 5 минут и снег может пойти. Но если вы впервые отправились на отдых в Санкт-Петербург, то такие погодные условия явно могут испортить настроение. Особенно, если вы не подготовитесь соответствующим образом. Эксперты портала travelto.ru рассказали, какую одежду взять с собой в Питер при поездке летом или в межсезонье.

"Чтобы поездка оставила только приятные впечатления, к сборам нужно подойти стратегически. Забудьте про принцип «наберу всего побольше», наша цель — комфорт и мобильность", - отмечают эксперты.

Прежде чем собирать вещи в поездку, проверьте прогноз погоды, но в то же время помните, что в один день в Питере может быть и жарко, и холодно, и мокро, и ветренно. Погода меняется быстро, а потому местные жители привыкли учитывать принцип многослойности. Так можно в течение дня снять куртку и свитер, а при необходимости вновь натянуть обратно.

Если вы собираетесь в Питер весной, то вам понадобятся:

непромокаемая куртка/парка: защита от ветра и дождя;

водоотталкивающая пропитка: обработайте ей обувь перед поездкой;

зонт-трость: если не любите дождевики, берите крепкий зонт.

В летнее время в список обязательных вещей входит следующая одежда:

ветровка или джинсовка;

дождевик. Зонт на набережных часто ломается от ветра;

солнцезащитные очки;

футболки и легкие рубашки для жарких дней.

Отдельного внимания заслуживает обувь. Вам придется много ходить, а потому забудьте о каблуках или новой паре - надевайте ту, в которой не трут ноги, и помните, что брусчатка в центре безжалостна к шпилькам. Если ваш выбор пал на кроссовки или кеды, то отдавайте предпочтение толстой подошве. Если вы выбираете ботинки, то пусть это будут непромокаемые модели из кожи или мембраны. Также не лишней будет и сушилка для обуви.

Частые вопросы

Эксперты отвечают на самые распространенные вопросы туристов по поводу поездки в Санкт-Петербург:

Нужны ли наличные деньги?

Оставьте немного наличности для покупки сувениров на улице и на чаевые. В остальных заведениях и общественном транспорте принимаются карты и переводы.

Можно ли пить водопроводную воду?

Нет, используйте бутилированную воду или фильтр.

Что вкусного попробовать?

Любовь всех туристов - знаменитые питерские пышки на Большой Конюшенной, а также весенняя корюшка. Многие путешественники приезжают в Питер, чтобы полакомиться местной шавермой.

Ранее "Городовой" рассказывал, где собирать грибы весной-2026 в Ленобласти: сморчки и маслята сами запрыгивают в корзину — самые "грибные" места.