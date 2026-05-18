Манифест под охраной танто: зачем петербуржец прятал нож в ботинке, штурмуя императорский трон в Эрмитаже

Петербуржец пронес нож в музей.

Будний день в Эрмитаже едва не закончился международным скандалом и порчей бесценного экспоната.

17 мая в Георгиевском зале 45-летний местный житель решил, что правила не для него, и буквально запрыгнул на Большой императорский трон.

Неожиданное «воцарение»

Все началось внезапно. Мужчина перемахнул через оградительные канаты и уселся на трон, на котором когда-то восседали российские самодержцы.

Но он пришел не просто посидеть: «лже-император» достал лист бумаги и начал громко зачитывать какой-то манифест.

Нож в ботинке и «вооруженная провокация»

Когда смотрительница сделала мужчине замечание, тот и не подумал уходить. Напротив, он начал вести себя вызывающе и полез в драку с подоспевшей охраной.

Самое пугающее выяснилось уже при задержании. В музее этот инцидент официально назвали «вооруженной провокацией».

Дело в том, что в подошве обуви у мужчины был спрятан японский нож — танто. Как он смог пронести его через рамки металлодетекторов — сейчас выясняет служба безопасности.

Наличие холодного оружия говорит о том, что акция вряд ли была спонтанной.

Задержание со спецэффектами

Чтобы скрутить дебошира, пришлось вызывать Росгвардию. Пока силовики ехали, других посетителей спешно вывели из зала, чтобы никто не пострадал.

Мужчина сопротивлялся до последнего, но в итоге его заковали в наручники и отвезли в 78-й отдел полиции.

Что теперь будет с троном?

Трон, на который покусился петербуржец — это не просто кресло. Его сделали в Лондоне в 1730-х годах специально для Анны Иоанновны. Это один из самых дорогих и хрупких экспонатов Зимнего дворца.

Сразу после инцидента реставраторы провели «быстрый» осмотр. К счастью, видимых дыр или поломок на первый взгляд нет.

Однако сейчас эксперты изучают трон более детально: старинное дерево и бархат могли пострадать от грубого обращения и веса взрослого человека.

