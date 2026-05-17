Лаваш, яйца и сыр — а получается вкуснее пирожков: эта закуска улетает со стола за минуту

Настоящая вкуснятина на скорую руку.

Отличный вариант для завтрака, перекуса к чаю или кофе без долгой готовки. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Блогерство на пенсии".

Ингредиенты:

лаваш — 1 упаковка,

яйца варёные — 4 шт.,

сыр — 100 г,

зелёный лук — по вкусу,

сметана или майонез — несколько ложек,

соль — по вкусу.

Приготовление

Лаваш разрезаю на квадраты среднего размера. Обычно получается 4 заготовки, но всё зависит от размера самого лаваша.

Для начинки натираю на крупной тёрке варёные яйца и сыр, добавляю мелко нарезанный зелёный лук и заправляю сметаной или майонезом. Чем больше соуса — тем сочнее получится начинка.

На каждый кусочек лаваша выкладываю начинку, немного отступая от краёв, затем аккуратно сворачиваю всё в плотные трубочки.

Разогреваю сковороду с растительным маслом и обжариваю трубочки с двух сторон до красивой золотистой и хрустящей корочки.

Снаружи лаваш становится румяным и хрустящим, а внутри остаётся очень сочная, нежная и тянущаяся начинка.

Подавать такие трубочки лучше горячими — именно тогда они особенно вкусные.

Примерное время приготовления: 15 минут

Личный опыт

Я рекомендую поэкспериментировать с начинкой. Например, можно сделать трубочки с творогом, яблоком и сметаной. Вместо соли добавить немного сахара.

