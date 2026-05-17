Городовой / Полезное / Лаваш, яйца и сыр — а получается вкуснее пирожков: эта закуска улетает со стола за минуту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Нет права на ошибку: названы самые опасные дороги России - здесь не рискуют ездить даже экстремалы Полезное
Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: Тельцам - подарки, Стрельцам - решение проблем - прогноз для каждого знака Полезное
Урожай начнете собирать в конце мая: эти сорта огурцов дачники скупают первыми – зеленцы сочные и хрустящие Полезное
Город, который трижды менял название: место истока реки Дон - чем знаменит, что здесь посмотреть Полезное
Пренебрегать не стоит: агроном назвал правила применения «Фитоспорина» – действуем во благо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Лаваш, яйца и сыр — а получается вкуснее пирожков: эта закуска улетает со стола за минуту

Опубликовано: 17 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Лаваш, яйца и сыр — а получается вкуснее пирожков: эта закуска улетает со стола за минуту
Лаваш, яйца и сыр — а получается вкуснее пирожков: эта закуска улетает со стола за минуту
Городовой ру
Настоящая вкуснятина на скорую руку.

Отличный вариант для завтрака, перекуса к чаю или кофе без долгой готовки. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Блогерство на пенсии".

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 упаковка,
  • яйца варёные — 4 шт.,
  • сыр — 100 г,
  • зелёный лук — по вкусу,
  • сметана или майонез — несколько ложек,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Лаваш разрезаю на квадраты среднего размера. Обычно получается 4 заготовки, но всё зависит от размера самого лаваша.

Для начинки натираю на крупной тёрке варёные яйца и сыр, добавляю мелко нарезанный зелёный лук и заправляю сметаной или майонезом. Чем больше соуса — тем сочнее получится начинка.

Лаваш, яйца и сыр — а получается вкуснее пирожков: эта закуска улетает со стола за минуту - image 1
Лаваш, яйца и сыр — а получается вкуснее пирожков: эта закуска улетает со стола за минуту - image 1

На каждый кусочек лаваша выкладываю начинку, немного отступая от краёв, затем аккуратно сворачиваю всё в плотные трубочки.

Разогреваю сковороду с растительным маслом и обжариваю трубочки с двух сторон до красивой золотистой и хрустящей корочки.

Снаружи лаваш становится румяным и хрустящим, а внутри остаётся очень сочная, нежная и тянущаяся начинка.

Подавать такие трубочки лучше горячими — именно тогда они особенно вкусные.

Примерное время приготовления: 15 минут

Личный опыт

Я рекомендую поэкспериментировать с начинкой. Например, можно сделать трубочки с творогом, яблоком и сметаной. Вместо соли добавить немного сахара.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный азиатский салат без майонеза.

Полезное