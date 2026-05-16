Добавляю яблоко к печени — и домашние теперь требуют только так: получается сочной даже у новичков

Сочетание печени со сладковато-кислым яблоком делает ужин невероятным.

Печень по этому рецепту получается невероятно нежной. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "1001 рецепт".

Ингредиенты:

куриная печень — 700 г,

репчатый лук — 250 г,

яблоки — 250 г,

майонез — 2 ст. л.,

пшеничная мука — для панировки печени,

соль и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Лук нарезаю полукольцами и сразу отправляю на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваю до мягкости и красивого золотистого цвета, в процессе слегка подсаливаю.

Пока лук готовится, нарезаю яблоки кубиками среднего размера. Готовый лук перекладываю со сковороды, добавляю ещё немного масла и быстро обжариваю яблоки на сильном огне примерно 5 минут, постоянно помешивая. Они должны стать мягче, но не превратиться в пюре.

Куриную печень нарезаю кусочками среднего размера, одновременно удаляя плёнки и лишний жир. Каждый кусочек обваливаю в муке и выкладываю в один слой на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом.

Обжариваю печень на сильном огне до румяной корочки — примерно по 3 минуты с каждой стороны. Важно не передержать, тогда печень останется нежной и сочной внутри.

Затем в чистой сковороде соединяю печень, жареный лук и яблоки. Солю, перчу по вкусу, добавляю майонез и аккуратно всё перемешиваю.

Накрываю крышкой и тушу на медленном огне около 15 минут, чтобы все вкусы полностью соединились. Подаю блюдо горячим с любимым гарниром или свежим овощным салатом.

Примерное время приготовления: около 40 минут

Личный опыт

Приготовив печень по этому рецепту, рекомендую использовать яблоки с кисло-сладким вкусом — именно они дают тот самый необычный баланс.

