Стамбул и Кемер останутся в прошлом: топ небанальных курортов Турции - россияне о них точно не знают

Отдых в Турции - это не только Стамбул, Анталия или Кемер. Страна богата и другими курортами, о которых мало кто знает. Портал "Городовой" опубликовал информацию для тех, кто устал от переполненных пляжей Турции.

Где находится: расположен на юго-западе Турции, на побережье Эгейского моря. Ближайший аэропорт Даламан находится в 100 км от курорта.

Курорт является очень чистым и живописным. Здесь нет дискотек, круглосуточных баров, поэтому сюда приезжают ради спокойного отдыха на берегу моря. Обязательно попробуйте местный мед, так как он является визитной карточкой города.

Где находится: город расположен на юго-западе Турции, в провинции Мугла. Рядом есть более крупные города - Мармарис и Фетхие. Аэропорт Даламан находится в 30 км от Дальяна, сообщает портал "Тонкости туризма".

Это место подойдет для тех, кто любит экотуризм и историю. Изюминкой курорта является река, по которой можно совершать круизы. Во время путешествия получится посмотреть скальные гробницы, принять грязевые ванны, увидеть гигантских черепах каретта-каретта. Самым популярным пляжем Дальяна считается Изтузу, который называют "Черепашьим". Вода здесь очень чистая и теплая.

Где находится: на западе Турции, на полуострове Чешме. Ближайший аэропорт Измир расположен в 90 км от города.

Здесь любят отдыхать местные жители, так как курорт предлагает европейский комфорт и изысканность. Пляжи тут очень чистые, есть термальные источники, атмосфера богемности. Курорт часто выбирают любители дайвинга, парусного спорта, серфинга.

"Из перечисленных курортов я была только в Ичмелере. Мне очень понравилось здесь отдыхать из-за природы, общительных местных жителей и чистого моря. Признаюсь, что уезжать отсюда не хотелось. Обязательно приеду сюда снова", - сообщает Полина Аксенова.