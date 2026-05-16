Не разбивайте комья и забудьте про газон: как одна хитрость избавит огород от проволочника
Многие начинают бороться с проволочником в мае, когда сажают картошку. Но это ошибка. В это время личинки уже активны и глубоко в почве.
Весенняя вспашка их только пугает, но не убивает. Агроном Елизавета Тихонова рассказакла "Городовому", что поможет избавиться от проволочника.
Главный секрет: перекопка
Чтобы реально избавиться от вредителя, за лопату нужно браться осенью. Важное правило: не разбивайте комья земли. Переворачивайте пласт и оставляйте его крупными кусками.
"Когда осенью перекапываете крупными комьями, там вымерзают личинки, не переносят морозы. У вас снизится количество проволочника. Нельзя оставлять перекопку на весну. Вот это вот самое главное.
Весной можно прокультивировать, а основная перекопка, должна происходить осенью. Иначе вы дадите ему перезимовать в тепле", - говорит эксперт.
Газон — это «база» для врага
Если у вас на участке есть идеальный зеленый газон, знайте: это главный дом для проволочника. В корнях газонной травы он живет и размножается постоянно.
Полностью вывести его, имея рядом газон, почти невозможно. Он всё равно будет мигрировать на грядки. Поэтому внимание к межам и дорожкам — обязательное условие.
Ловушки и химия: стоит ли тратить время?
Многие советуют закапывать половинки картошки или рассыпать гранулы. По словам эксперта, на деле это работает слабо. Личинки часто игнорируют отраву, а ловушки собирают лишь малую часть «населения».
Основной удар должен быть направлен на личинку в почве, а не на взрослого жука.
Добавим полезного: что еще поможет?
Раз уж мы решили бороться всерьез, добавьте к осенней перекопке еще пару приемов, о которых часто забывают:
- Понижаем кислотность. Проволочник обожает кислую почву. Добавьте при перекопке доломитовую муку, известь или обычную золу. Это сделает землю «невкусной» для вредителя.
- Сеем горчицу. После уборки урожая засейте грядки белой горчицей. Проволочник не выносит веществ, которые выделяют её корни. Это отличный природный отпугиватель.
- Больше бобовых. Посадите по краям грядок фасоль или горох. Проволочник их не любит, и такие посадки станут для него барьером.