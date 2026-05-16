Не разбивайте комья и забудьте про газон: как одна хитрость избавит огород от проволочника

Заклятый враг всех дачников Ленобласти - это проволочник.

Многие начинают бороться с проволочником в мае, когда сажают картошку. Но это ошибка. В это время личинки уже активны и глубоко в почве.

Весенняя вспашка их только пугает, но не убивает. Агроном Елизавета Тихонова рассказакла "Городовому", что поможет избавиться от проволочника.

Главный секрет: перекопка

Чтобы реально избавиться от вредителя, за лопату нужно браться осенью. Важное правило: не разбивайте комья земли. Переворачивайте пласт и оставляйте его крупными кусками.

Елизавета Тихонова Агроном "Когда осенью перекапываете крупными комьями, там вымерзают личинки, не переносят морозы. У вас снизится количество проволочника. Нельзя оставлять перекопку на весну. Вот это вот самое главное. Весной можно прокультивировать, а основная перекопка, должна происходить осенью. Иначе вы дадите ему перезимовать в тепле", - говорит эксперт.

Газон — это «база» для врага

Если у вас на участке есть идеальный зеленый газон, знайте: это главный дом для проволочника. В корнях газонной травы он живет и размножается постоянно.

Полностью вывести его, имея рядом газон, почти невозможно. Он всё равно будет мигрировать на грядки. Поэтому внимание к межам и дорожкам — обязательное условие.

Ловушки и химия: стоит ли тратить время?

Многие советуют закапывать половинки картошки или рассыпать гранулы. По словам эксперта, на деле это работает слабо. Личинки часто игнорируют отраву, а ловушки собирают лишь малую часть «населения».

Основной удар должен быть направлен на личинку в почве, а не на взрослого жука.

Добавим полезного: что еще поможет?

Раз уж мы решили бороться всерьез, добавьте к осенней перекопке еще пару приемов, о которых часто забывают: