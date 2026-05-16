Не разбивайте комья и забудьте про газон: как одна хитрость избавит огород от проволочника

Опубликовано: 16 мая 2026 04:23
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Заклятый враг всех дачников Ленобласти - это проволочник.

Многие начинают бороться с проволочником в мае, когда сажают картошку. Но это ошибка. В это время личинки уже активны и глубоко в почве.

Весенняя вспашка их только пугает, но не убивает. Агроном Елизавета Тихонова рассказакла "Городовому", что поможет избавиться от проволочника.

Главный секрет: перекопка

Чтобы реально избавиться от вредителя, за лопату нужно браться осенью. Важное правило: не разбивайте комья земли. Переворачивайте пласт и оставляйте его крупными кусками.

Елизавета Тихонова Агроном

"Когда осенью перекапываете крупными комьями, там вымерзают личинки, не переносят морозы. У вас снизится количество проволочника. Нельзя оставлять перекопку на весну. Вот это вот самое главное.

Весной можно прокультивировать, а основная перекопка, должна происходить осенью. Иначе вы дадите ему перезимовать в тепле", - говорит эксперт.

Газон — это «база» для врага

Если у вас на участке есть идеальный зеленый газон, знайте: это главный дом для проволочника. В корнях газонной травы он живет и размножается постоянно.

Полностью вывести его, имея рядом газон, почти невозможно. Он всё равно будет мигрировать на грядки. Поэтому внимание к межам и дорожкам — обязательное условие.

Ловушки и химия: стоит ли тратить время?

Многие советуют закапывать половинки картошки или рассыпать гранулы. По словам эксперта, на деле это работает слабо. Личинки часто игнорируют отраву, а ловушки собирают лишь малую часть «населения».

Основной удар должен быть направлен на личинку в почве, а не на взрослого жука.

Добавим полезного: что еще поможет?

Раз уж мы решили бороться всерьез, добавьте к осенней перекопке еще пару приемов, о которых часто забывают:

  1. Понижаем кислотность. Проволочник обожает кислую почву. Добавьте при перекопке доломитовую муку, известь или обычную золу. Это сделает землю «невкусной» для вредителя.
  2. Сеем горчицу. После уборки урожая засейте грядки белой горчицей. Проволочник не выносит веществ, которые выделяют её корни. Это отличный природный отпугиватель.
  3. Больше бобовых. Посадите по краям грядок фасоль или горох. Проволочник их не любит, и такие посадки станут для него барьером.

