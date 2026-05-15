Сквозь град и ветер к климатической норме: какие будут выходные в Петербурге и когда ждать потепления
Пятница стала самым сложным днем на этой неделе. Виной всему циклон, который решил зависнуть прямо над нашей областью.
В Петербурге тоже неуютно: дожди, ветер, а столбик термометра застыл на отметке +11...12°C. Для весны это откровенно холодно.
В области — настоящий шторм
Как рассказала "Городовому" метеоролог, главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова, в Ленинградской области ситуация еще серьезнее, особенно если ехать на восток. Там погода «разгуляется» по полной:
- Сильные ливни и грозы.
- Шквалистый ветер.
- Местами возможен град.
Чем дальше от Петербурга, тем суровее условия. Если собирались на дачу в пятницу, будьте предельно осторожны на дорогах.
Суббота и воскресенье: свет в конце туннеля
Хорошие новости: в выходные циклон начнет потихоньку уходить. Атмосферное давление пойдет вверх, а дожди — на убыль.
"В выходные дни атмосферное давление чуть подрастёт, регион будет находиться уже в тыловой части циклона. Дожди пойдут на убыль, и не исключено, что в воскресенье существенных осадков не будет.
Что касается температурного режима, он будет повышаться, в ночные часы уже будет в пределах 10—12°C, дневная температура — около +18°C. То есть температурный режим будет близок к климатической норме", - говорит эксперт.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербурге будет дождь.