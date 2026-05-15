Три причала, «Метеор», «Катамаран» и Кронштадт: как изменится водная карта Петербурга
Летом 2026 года, ориентировочно в июне, откроется причал в самом сердце города. Его обустроят на набережной Мойки, прямо напротив Дворцовой площади. Это очень удобно: погулял по центру и сразу на борт.
Ближе к осени, в сентябре, заработают еще две точки. Одна в Кронштадте, а вторая — в Ломоносове (у Сидоровского канала), сообщили "Ведомости".
С ветерком на «Метеорах»
Между Петербургом, Кронштадтом, Петергофом и Ломоносовом пустят скоростной флот. Это будут привычные всем «Метеор» и «Катамаран».
Сколько сейчас причалов в городе
На данный момент в Петербурге работает 21 городской причал. Частных точек гораздо больше — свыше 140. Новые площадки помогут разгрузить уже существующие маршруты, ведь спрос на водные прогулки растет каждый год.
Кронштадт, например, сейчас переживает туристический бум из-за проекта «Остров фортов», так что новый причал там просто необходим.
Важное про ограничения
Если у вас есть своя лодка или катер, помните про правила. В городе действуют ограничения для маломерных судов.
Это касается не только частных лодок, но и гидроциклов. Ограничения ввели для безопасности и порядка на воде. В некоторые зоны вход будет закрыт или ограничен по времени.
Петербург продолжает подтверждать статус Северной Венеции. Ждем 2026 года, чтобы оценить новые маршруты!
