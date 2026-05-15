Отпускные будут выплачивать иначе: новые правила — будьте готовы перед летом
Многие привычные схемы теперь работают иначе, и ошибки могут привести к потере части дней отдыха, сообщает журнал "Зарплата".
Как делят отпуск
По закону отпуск можно делить на части только по соглашению работника и работодателя. Но есть важное условие: хотя бы одна из частей должна быть не меньше 14 календарных дней. Это неделимая часть отдыха, которую нельзя сокращать.
Что считается неделимой частью
В неё могут входить дни сразу за два рабочих года. Например, если вы не отгуляли 48 дней, то всех их вы можете использовать в текущем году. Если на такой период попадает праздничный день, отпуск автоматически продлевается на один день. Это правило подтверждают трудовые инспекции.
Как можно использовать остатки отпуска
Оставшиеся дни сверх обязательных 14 можно распределять по-разному:
- брать отпуск по 5-10 дней в разные месяцы
- разделять отпуск за два года на несколько частей
- использовать только рабочие дни (по согласованию с работодателем)
- брать отпуск отдельными периодами в течение года
При этом попытка оформить отпуск только на выходные дни считается нарушением: сотрудник должен реально отдыхать, а не формально закрывать дни.
Как считают отпускные
При расчёте выплат учитываются зарплата, премии и другие трудовые начисления. Но не включаются отпускные, командировочные, пособия и материальная помощь.
Резюмируя, перед отпуском важно заранее согласовать график и проверить, как именно разбиты дни отдыха — иначе часть отпуска может сгореть или быть использована невыгодно.
