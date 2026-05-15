Случайный рецепт, который стал любимым ужином всей семьи: просто, дёшево и очень вкусно
Случайный рецепт, который стал любимым ужином всей семьи: просто, дёшево и очень вкусно

Опубликовано: 15 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Когда лень стоять у плиты, но всё равно хочется чего-то горячего и ароматного.

В этом рецепте выручают самые простые продукты — баклажаны, грибы, помидоры и чеснок. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.,
  • шампиньоны — 150 г,
  • чеснок — 6 зубчиков,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • помидоры — 2 шт.,
  • зелень — 1 пучок,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • острый перец — по желанию,
  • хмели-сунели — щепотка.

Приготовление

Баклажаны мою и нарезаю кубиками примерно по 1,5 см. Слишком мелко резать не стоит — кусочки должны чувствоваться в готовом блюде. Лук нарезаю мелко, шампиньоны — чуть мельче баклажанов. Чеснок обязательно рублю ножом, а не пропускаю через пресс — так аромат получается намного ярче и насыщеннее.

На сковороде разогреваю растительное масло. Сначала отправляю лук и обжариваю его до прозрачности, затем добавляю баклажаны. Готовлю всё вместе на среднем огне около 5-7 минут, периодически помешивая. Баклажаны должны слегка подрумяниться и стать мягче.

После этого добавляю шампиньоны. Готовлю ещё примерно 5 минут. Когда грибы немного уменьшатся в объёме, добавляю чеснок, соль, чёрный перец и щепотку хмели-сунели. Если хочется лёгкой остроты — можно добавить немного свежего острого перца.

Убавляю огонь до минимального, накрываю сковороду крышкой и оставляю всё томиться примерно на 10 минут. Помидоры добавляю в самом конце. Нарезаю их кубиками и отправляю в сковороду ещё на 5 минут.

За пару минут до готовности добавляю рубленую зелень. Лучше всего сюда подходят укроп и петрушка, но кинза тоже отлично вписывается.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Я приготовил эти баклажаны и решил добавить рубленый чеснок на предпоследнем этапе — когда овощи начинают томиться. Так аромат чеснока раскрылся ещё сильнее. Подаю блюдо с картофельным пюре или рисом.

