Случайный рецепт, который стал любимым ужином всей семьи: просто, дёшево и очень вкусно
В этом рецепте выручают самые простые продукты — баклажаны, грибы, помидоры и чеснок. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 шт.,
- шампиньоны — 150 г,
- чеснок — 6 зубчиков,
- репчатый лук — 1 шт.,
- помидоры — 2 шт.,
- зелень — 1 пучок,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- острый перец — по желанию,
- хмели-сунели — щепотка.
Приготовление
Баклажаны мою и нарезаю кубиками примерно по 1,5 см. Слишком мелко резать не стоит — кусочки должны чувствоваться в готовом блюде. Лук нарезаю мелко, шампиньоны — чуть мельче баклажанов. Чеснок обязательно рублю ножом, а не пропускаю через пресс — так аромат получается намного ярче и насыщеннее.
На сковороде разогреваю растительное масло. Сначала отправляю лук и обжариваю его до прозрачности, затем добавляю баклажаны. Готовлю всё вместе на среднем огне около 5-7 минут, периодически помешивая. Баклажаны должны слегка подрумяниться и стать мягче.
После этого добавляю шампиньоны. Готовлю ещё примерно 5 минут. Когда грибы немного уменьшатся в объёме, добавляю чеснок, соль, чёрный перец и щепотку хмели-сунели. Если хочется лёгкой остроты — можно добавить немного свежего острого перца.
Убавляю огонь до минимального, накрываю сковороду крышкой и оставляю всё томиться примерно на 10 минут. Помидоры добавляю в самом конце. Нарезаю их кубиками и отправляю в сковороду ещё на 5 минут.
За пару минут до готовности добавляю рубленую зелень. Лучше всего сюда подходят укроп и петрушка, но кинза тоже отлично вписывается.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Я приготовил эти баклажаны и решил добавить рубленый чеснок на предпоследнем этапе — когда овощи начинают томиться. Так аромат чеснока раскрылся ещё сильнее. Подаю блюдо с картофельным пюре или рисом.
