Назван новый возраст выхода на пенсию в 2026 году для мужчин — всё зависит от года рождения
Назван новый возраст выхода на пенсию в 2026 году для мужчин — всё зависит от года рождения

Опубликовано: 15 мая 2026 11:38
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Legion-Media
Пенсионная реформа в России выходит на финальный этап.

Именно 2026 год станет важным рубежом переходного периода, начавшегося ещё в 2019-м. А окончательно новые нормы закрепят с 2028 года: для мужчин пенсионный возраст составит 65 лет.

Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Право на страховую пенсию в 2026 году получат мужчины 1962 года рождения — им исполнится 64 года. В 2028 году на пенсию будут выходить уже те, кто родился в 1963 году и достиг 65 лет. Но одного возраста теперь недостаточно.

Для назначения пенсии потребуется минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Если хотя бы одного условия не хватает, оформить страховую пенсию не получится.

Отдельные правила для "северян"

Для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий сохраняются специальные условия. Чтобы выйти на пенсию раньше, необходимо:

  • иметь не менее 15 лет работы на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных районах
  • накопить минимум 30 пенсионных баллов
  • подтвердить общий страховой стаж не менее 25 лет

