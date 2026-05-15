Назван новый возраст выхода на пенсию в 2026 году для мужчин — всё зависит от года рождения
Именно 2026 год станет важным рубежом переходного периода, начавшегося ещё в 2019-м. А окончательно новые нормы закрепят с 2028 года: для мужчин пенсионный возраст составит 65 лет.
Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году
Право на страховую пенсию в 2026 году получат мужчины 1962 года рождения — им исполнится 64 года. В 2028 году на пенсию будут выходить уже те, кто родился в 1963 году и достиг 65 лет. Но одного возраста теперь недостаточно.
Для назначения пенсии потребуется минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Если хотя бы одного условия не хватает, оформить страховую пенсию не получится.
Отдельные правила для "северян"
Для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий сохраняются специальные условия. Чтобы выйти на пенсию раньше, необходимо:
- иметь не менее 15 лет работы на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных районах
- накопить минимум 30 пенсионных баллов
- подтвердить общий страховой стаж не менее 25 лет
