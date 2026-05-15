Никаких дач и гостевых домов: 18% россиян выбрали отели Петербурга для главного летнего отпуска

Опубликован топ-10 самых востребованных направлений для летнего отдыха.

Петербург стал абсолютным чемпионом летнего сезона. Почти каждый пятый турист забронировал отель именно там, сообщают РИА Новости со ссылкой на сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Белые ночи, разводные мосты и бесконечные прогулки по набережным всё еще вне конкуренции.

Второе место ожидаемо заняла Москва. Столица летом — это парки, фестивали и отличный сервис. А вот дальше в списке идет море: Адлер и Сочи.

Замыкает пятерку лидеров Калининград, который с каждым годом становится всё популярнее из-за своей «европейской» атмосферы и прохладного Балтийского моря.

В топ также попали:

Казань (гастрономический рай);

Нижний Новгород (закаты над Волгой);

Владивосток (далеко, но очень красиво);

Зеленоградск и Эсто-Садок.

Отели против апартаментов

Интересный факт: россияне стали больше ценить комфорт. Почти 67% туристов выбирают именно отели. Людям важно, чтобы был сервис, завтраки и не нужно было самим мыть пол в отпуске.

Квартиры и гостевые дома выбирают гораздо реже — на них приходится меньше 15% бронирований в сумме.

Где провели майские праздники?

Если на лето все смотрят в сторону Петербурга, то на майские праздники в лидеры вырвалась Казань. Это идеальный город для короткой поездки на 3-4 дня.

Второе место у Петербурга, а на третьем внезапно оказался Минск. Беларусь сейчас — одно из самых простых и доступных зарубежных направлений.

Также в топе на май были Ярославль, Кисловодск и Брест. Люди выбирают города, куда можно быстро доехать на поезде или машине.

Почему так?

Почему внутренний туризм так растет? Всё просто:

Сложная логистика. Лететь в Европу долго и дорого. Проще сесть на «Ласточку» или доехать до соседнего региона на авто. Развитие сервиса. В российских городах появилось много классных кафе, модных отелей и понятных маршрутов. Кешбэк и акции. Многие планируют поездки заранее, чтобы сэкономить, так как цены в сезон традиционно кусаются.

