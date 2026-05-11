Петербург за аркой: где найти дворы-невидимки и дома с «пряничными» секретами

Гид по Северной столице рассказал о самых интересных дворах города.

Петербург — это не только парадные фасады и Эрмитаж. Настоящая душа города прячется за арками. Сейчас прогулки по дворам — это настоящий тренд. Это бесплатно, атмосферно и дает возможность увидеть город без прикрас.

Искусствовед и гид по Санкт-ПетербургуИрина Полевая рассказала "Городовому" несколько локаций, куда можно зайти совершенно бесплатно.

Дворы Капеллы: тишина в самом центре

Это идеальный маршрут, чтобы срезать путь от Дворцовой площади к Большой Конюшенной. Если на Невском слишком шумно, ныряйте в эти дворы.

Летом здесь много зелени, работают небольшие галереи и можно выпить кофе. Это место называют «петербургским порталом»: за одну минуту вы перемещаетесь из толпы туристов в уютное и спокойное пространство.

Дворы-колодцы: классика и нуар

Хотите почувствовать «тот самый» Петербург? Зайдите в дом №9 на Большой Конюшенной. После нарядной Капеллы этот обычный двор-колодец кажется декорацией к кино.

Еще одно легендарное место — дом старухи-проценщицы на Средней Подьяческой, 15. Благодаря Достоевскому этот адрес знают все.

"Можно зайти во двор, сейчас там свободный вход, и, если повезёт, то рядом во дворе будет калитка в совсем маленький световой дворик. То есть можно даже сравнить, какие дворы-колодцы бывают по размеру. Бывают побольше, а бывают совсем малюсенькие, чтобы просто какой-то свет попадал в окна и там было не совсем темно", - отмечает эксперт.

Мозаичный дворик: взрыв цвета

На набережной Фонтанки, прямо напротив Летнего сада, спрятано настоящее сокровище. Это Мозаичный дворик.

Его создали ученики Малой Академии искусств под руководством Владимира Лубенко. Стены, скамейки, скульптуры — всё выложено кусочками цветного стекла и плитки. Это одно из самых ярких мест города, которое напоминает работы Гауди в Барселоне.

Улица Джона Леннона: дух свободы

Если вам ближе неформальная культура, идите на Лиговский проспект, 53. Это вход в знаменитый арт-центр «Пушкинская, 10». Внутри находится «улица Джона Леннона».

Стены украшены барельефами участников группы The Beatles, желтыми подлодками и граффити. Место создал Коля Васин — самый известный битломан России. Здесь чувствуется драйв и дух старого ленинградского рока.

«Дом-пряник» и каретные сараи

На Колокольной улице, 11 стоит сказочный дом в русском стиле, который называют «пряничным». Внутрь пускают свободно.

"Там можно увидеть пространство двора с чёрной лестницей, выполненной в виде башенки и пройти во второй двор. То есть второй двор — это всегда меньше первого двора, менее всегда он был облагорожен, потому что там было самое дешёвое жильё. Там даже можно увидеть заложенные каретные сараи. Если внимательно присмотреться к первому этажу, видно, что это бывшие каретники. Сейчас там окошки, там уже сделано жильё. Эти дворы нам иногда рассказывают о том, как выглядел быт Петербурга в дореволюционные времена", - рассказывает искусствовед.

Совет напоследок

Петербургские дворы живут своей жизнью. Многие из них закрыты на магнитные замки, но те, о которых мы рассказали, пока доступны.

Главное правило — не шуметь и уважать покой местных жителей. Тогда город обязательно приоткроет вам свои тайны.

