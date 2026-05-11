Те самые посикунчики, которые аж брызжут соком: обычные котлеты отдыхают
Никакой сухости, плотной подошвы или разваливающегося фарша. Всё получается мягким, сочным и очень ароматным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".
Ингредиенты:
- фарш (свинина + говядина) — 500 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- чеснок — 2 зубчика,
- яйцо — 1 шт.,
- ледяная вода — 2 ст. л. или 1 кубик льда,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- паприка — по вкусу,
- панировочные сухари — для обвалки,
- сливочное масло,
- твёрдый сыр.
Приготовление
Начинаю с фарша. Лук и чеснок натираю на мелкой тёрке прямо в мясо. Добавляю яйцо, соль, перец, паприку и обязательно ледяную воду. Именно она помогает сохранить нежность и воздушность. Всё быстро перемешиваю — долго месить фарш нельзя, иначе он станет плотным и резиновым.
Дальше формирую посикунчики. Мокрыми руками беру часть фарша и делаю лепёшку. В центр кладу кусочек сыра или начинку из варёного яйца с зеленью.
Сверху накрываю второй мясной лепёшкой и тщательно защипываю края. Очень важно, чтобы нигде не осталось отверстий — иначе весь сок вытечет прямо на сковороду.
После этого хорошо обваливаю посикунчики в панировочных сухарях, слегка прижимая панировку руками.
На сковороде разогреваю смесь растительного и небольшого количества сливочного масла. Выкладываю посикунчики швом вниз и жарю на огне чуть выше среднего примерно 2 минуты до румяности.
Затем уменьшаю огонь до минимального, накрываю крышкой и готовлю ещё около 4 минут. Переворачиваю и повторяю всё с другой стороны.
Готовые посикунчики обязательно перекладываю сначала на бумажное полотенце буквально на минуту — так корочка остаётся хрустящей и не размокает.
Примерное время приготовления: 35 минут
