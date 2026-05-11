Те самые посикунчики, которые аж брызжут соком: обычные котлеты отдыхают
Вкус детства: как дома приготовить настоящие петербургские пышки
Огурцам в мае – обязательно: простая подкормка увеличит урожай в 2 раза – понадобятся только эти «отходы»
Петербург за аркой: где найти дворы-невидимки и дома с «пряничными» секретами
Подмерзшие розы преобразятся за 7 дней: весенняя формула от голландских садоводов – почки набухнут и пойдут в рост
Булгаковский май в Петербурге: едим по рецептам писателя и ищем портал в «нехорошую квартиру»
Те самые посикунчики, которые аж брызжут соком: обычные котлеты отдыхают

Опубликовано: 11 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Невероятные приожки с сочным фаршем внутри.

Никакой сухости, плотной подошвы или разваливающегося фарша. Всё получается мягким, сочным и очень ароматным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".

Ингредиенты:

  • фарш (свинина + говядина) — 500 г,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • яйцо — 1 шт.,
  • ледяная вода — 2 ст. л. или 1 кубик льда,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • паприка — по вкусу,
  • панировочные сухари — для обвалки,
  • сливочное масло,
  • твёрдый сыр.

Приготовление

Начинаю с фарша. Лук и чеснок натираю на мелкой тёрке прямо в мясо. Добавляю яйцо, соль, перец, паприку и обязательно ледяную воду. Именно она помогает сохранить нежность и воздушность. Всё быстро перемешиваю — долго месить фарш нельзя, иначе он станет плотным и резиновым.

Дальше формирую посикунчики. Мокрыми руками беру часть фарша и делаю лепёшку. В центр кладу кусочек сыра или начинку из варёного яйца с зеленью.

Сверху накрываю второй мясной лепёшкой и тщательно защипываю края. Очень важно, чтобы нигде не осталось отверстий — иначе весь сок вытечет прямо на сковороду.

После этого хорошо обваливаю посикунчики в панировочных сухарях, слегка прижимая панировку руками.

На сковороде разогреваю смесь растительного и небольшого количества сливочного масла. Выкладываю посикунчики швом вниз и жарю на огне чуть выше среднего примерно 2 минуты до румяности.

Затем уменьшаю огонь до минимального, накрываю крышкой и готовлю ещё около 4 минут. Переворачиваю и повторяю всё с другой стороны.

Готовые посикунчики обязательно перекладываю сначала на бумажное полотенце буквально на минуту — так корочка остаётся хрустящей и не размокает.

Примерное время приготовления: 35 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить жареные китайские пельмени.

