Те самые посикунчики, которые аж брызжут соком: обычные котлеты отдыхают

Невероятные приожки с сочным фаршем внутри.

Никакой сухости, плотной подошвы или разваливающегося фарша. Всё получается мягким, сочным и очень ароматным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".

Ингредиенты:

фарш (свинина + говядина) — 500 г,

репчатый лук — 1 шт.,

чеснок — 2 зубчика,

яйцо — 1 шт.,

ледяная вода — 2 ст. л. или 1 кубик льда,

соль — по вкусу,

чёрный перец — по вкусу,

паприка — по вкусу,

панировочные сухари — для обвалки,

сливочное масло,

твёрдый сыр.

Приготовление

Начинаю с фарша. Лук и чеснок натираю на мелкой тёрке прямо в мясо. Добавляю яйцо, соль, перец, паприку и обязательно ледяную воду. Именно она помогает сохранить нежность и воздушность. Всё быстро перемешиваю — долго месить фарш нельзя, иначе он станет плотным и резиновым.

Дальше формирую посикунчики. Мокрыми руками беру часть фарша и делаю лепёшку. В центр кладу кусочек сыра или начинку из варёного яйца с зеленью.

Сверху накрываю второй мясной лепёшкой и тщательно защипываю края. Очень важно, чтобы нигде не осталось отверстий — иначе весь сок вытечет прямо на сковороду.

После этого хорошо обваливаю посикунчики в панировочных сухарях, слегка прижимая панировку руками.

На сковороде разогреваю смесь растительного и небольшого количества сливочного масла. Выкладываю посикунчики швом вниз и жарю на огне чуть выше среднего примерно 2 минуты до румяности.

Затем уменьшаю огонь до минимального, накрываю крышкой и готовлю ещё около 4 минут. Переворачиваю и повторяю всё с другой стороны.

Готовые посикунчики обязательно перекладываю сначала на бумажное полотенце буквально на минуту — так корочка остаётся хрустящей и не размокает.

Примерное время приготовления: 35 минут

