«Метод капусты» и оранжевый зонт: как не дать петербургской погоде испортить вам прогулку

Эксперт расскзаал, как одеться, чтобы не замерзнуть в переменчивую погоду в Северной столице.

В Петербурге шутят: «если вам не нравится погода, подождите полчаса». Это чистая правда. Утром вы можете греться на солнце, а в обед — прятаться от ледяного ветра.

Метод «капусты»: одеваемся слоями

Как рассказала "Городовому" стилист-имиджмейкер Дарья Правич, самый важный секрет в такое время— многослойность. Это когда вы надеваете несколько вещей друг на друга.

Дарья Правич Стилист "Первый слой. Это вещь, которая прилегает к телу. Например хлопковая футболка или тонкая водолазка. Она сохраняет тепло. Второй слой. Это рубашка, лёгкий свитер или жилет. Если станет жарко, вы можете его снять. Третий слой. Это пальто, плащ или пуховик. Он защищает от ветра и дождя. Важно, чтобы ткань не промокала", - отметил эксперт.

Берегите ноги

Забудьте про тряпичные кеды и высокие каблуки, если планируете много гулять.

Выбирайте кожаные ботинки или лоферы на толстой подошве.

Если прогноз обещает сырость, наденьте стильные резиновые сапоги (сейчас есть модели, которые выглядят как обычные ботинки).

Главное правило: ноги должны быть сухими. Замерзли ноги — замерз весь человек.

Аксессуары — это спасение

Не выходите из дома без шарфа. Даже если светит солнце, петербургский сквозняк коварен. Легкая шапка или берет тоже не будут лишними, особенно во время вечерней прогулки по каналам.

"Выбирайте нейтральные цвета: серый, бежевый, чёрный. Но для любителей экспериментов можно добавить яркости Петербург часто серый и пасмурный. Добавьте в образ яркую деталь. Например жёлтый шарф, оранжевый зонт или синий свитер. Это сразу сделает день веселее", - говорит Дарья Правич.

Главное в Петербурге — это ваша готовность к переменам. Не бойтесь снимать и надевать вещи в течение дня. Комфорт важнее всего. Если вам тепло и удобно, никакой каприз природы не испортит вам праздник!