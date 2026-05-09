Игра окончена: 6 миллионов прибыли обернулись для петербургских «бизнесменов» реальным сроком
В Санкт-Петербурге следователи закрыли «точку» для любителей азарта. "Бизнесмены" решили, что обычная жилая квартира — отличное место для казино.
Как работал бизнес на азарте
Подпольный клуб продержался всего несколько месяцев — с февраля по май. Схема была классической: нашли помещение, завезли игровые автоматы, распределили обязанности.
За три месяца работы «предприниматели» успели заработать приличную сумму. В карманах организаторов осело более 6 миллионов рублей чистой прибыли, сообщает СУ СК РФ региона.
Нежданные гости
Спокойная жизнь закончилась 7 мая. В квартиру постучались не очередные игроки, а спецназ и следователи. В ходе обыска силовики нашли всё, что нужно для уголовного дела:
- старые добрые игровые автоматы;
- пачки наличных денег;
- телефоны для связи с клиентами;
- черную бухгалтерию, где фиксировались все доходы.
Сейчас задержанные ждут решения суда.
Чем это грозит: сроки и статьи
В России играть на деньги легально можно только в специальных зонах (например, в Сочи или Приморье). Всё, что открывается в городах — вне закона.
"Организация незаконной игорной деятельности является уголовно-наказуемым деянием. Этот вопрос урегулирован ст.171.2 Уголовного кодекса...
Извлеченный доход в сумме более шести миллионов рублей грозит ответственностью до шести лет лишения свободы.
Кроме того, правоохранителями, скорее всего, будет использован квалифицирующий признак "совершение преступления организованной преступной группой".
По таким делам часто дополнительно вменяется ст. 210 УК РФ - организация и участие в преступном сообществе. Это тяжкий состав, по которому можно получить до 10 лет лишения свободы", - отмечает
управляющий партнер Адвокатского бюро "Елена Сенина и партнеры" Елена Сенина.