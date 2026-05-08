Без банальных помидоров: какой салат приготовить к шашлыку
Когда на столе гора горячего мяса, тяжелые майонезные салаты только мешают. Хочется чего-то легкого, холодного и сочного.
Идеальный вариант — салат из арбуза и сыра фета. На первый взгляд сочетание кажется странным, но поверьте: один раз попробуете и будете готовить его всё лето.
Сладкое встречается с соленым
В чем секрет? Всё дело в контрасте. Сочный, сладкий арбуз и соленая, кремовая фета — это классика средиземноморской кухни.
Арбуз отлично утоляет жажду, а огурец добавляет свежести и приятного хруста. Мята здесь не просто для красоты. Она дает тот самый «холодок», который так нужен в жару.
Шеф-повар Элина Улыбина-Бай дала рецепт салата "Городовому".
|Ингредиенты
|Количество
|Арбуз
|400 г. (без семян)
|Сыр фета
|150 г.
|Огурцы
|2 шт. (среднего размера)
|Мята свежая
|небольшой пучок
|Лимонный сок
|2 ст. л.
|Оливковое масло
|2 ст. л.
|Соль и перец
|по вкусу
Приготовление
1. Арбуз нарежьте кубиками (примерно 2-3 см). Огурцы нарежьте полукружьями или кубиками. Сыр фету нарежьте небольшими кусочками или раскрошите. Мяту мелко порубите.
2. В большой миске аккуратно смешайте арбуз, огурцы и фету.
3. Добавьте мяту.
4. В небольшой миске смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте.
5. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить фету.
6. Дайте салату постоять 10-15 минут, чтобы все ароматы смешались.
7. Подавайте охлажденным, украсив свежей мятой.
Этот салат — настоящая «палочка-выручалочка». Он выглядит ярко, готовится за пять минут и моментально съедается.
Это не просто еда, а идеальное дополнение к ароматному мясу с дымком.
Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге можно пожарить шашлык.