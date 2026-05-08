Без банальных помидоров: какой салат приготовить к шашлыку

Опубликовано: 8 мая 2026 21:26
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Свой фирменный рецепт дал шеф-повар. 

Когда на столе гора горячего мяса, тяжелые майонезные салаты только мешают. Хочется чего-то легкого, холодного и сочного.

Идеальный вариант — салат из арбуза и сыра фета. На первый взгляд сочетание кажется странным, но поверьте: один раз попробуете и будете готовить его всё лето.

Сладкое встречается с соленым

В чем секрет? Всё дело в контрасте. Сочный, сладкий арбуз и соленая, кремовая фета — это классика средиземноморской кухни.

Арбуз отлично утоляет жажду, а огурец добавляет свежести и приятного хруста. Мята здесь не просто для красоты. Она дает тот самый «холодок», который так нужен в жару.

Шеф-повар Элина Улыбина-Бай дала рецепт салата "Городовому".

Ингредиенты Количество
Арбуз 400 г. (без семян)
Сыр фета 150 г.
Огурцы 2 шт. (среднего размера)
Мята свежая небольшой пучок
Лимонный сок 2 ст. л.
Оливковое масло 2 ст. л.
Соль и перец по вкусу

Приготовление

1. Арбуз нарежьте кубиками (примерно 2-3 см). Огурцы нарежьте полукружьями или кубиками. Сыр фету нарежьте небольшими кусочками или раскрошите. Мяту мелко порубите.
2. В большой миске аккуратно смешайте арбуз, огурцы и фету.
3. Добавьте мяту.
4. В небольшой миске смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте.
5. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить фету.
6. Дайте салату постоять 10-15 минут, чтобы все ароматы смешались.
7. Подавайте охлажденным, украсив свежей мятой.

Этот салат — настоящая «палочка-выручалочка». Он выглядит ярко, готовится за пять минут и моментально съедается.

Это не просто еда, а идеальное дополнение к ароматному мясу с дымком.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге можно пожарить шашлык.

