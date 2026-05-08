9 мая в метро: почему стоит забыть про привычные маршруты и как уехать домой после салюта
Планируете поехать в центр Петербурга 9 мая? Будьте готовы к тому, что метро будет работать не так, как обычно.
Город готовится к параду и шествию «Бессмертного полка», поэтому на многих центральных станциях изменят правила входа и выхода, сообщил городской комитет по транспорту.
Какие станции ограничат днем
Основная нагрузка ляжет на станции вдоль Невского проспекта. В пиковые часы они будут работать в режиме «только выход», чтобы не создавать давку.
- «Адмиралтейская»: С 8:30 до 11:00 (время парада) зайти на станцию не получится, она будет работать только на выход.
- «Площадь Александра Невского» (обе станции): С 11:30 до 15:30 — только выход.
- «Площадь Восстания»: Вестибюль 1 с 11:30 до 15:30 закроют на вход. Попасть в метро можно будет через второй вестибюль у Московского вокзала.
- «Невский проспект»: утром и днем вестибюль номер 2 будет работать только на выход. А вход на станцию организуют через вестибюль 1.
Вечерние ограничения и салют
Вечером народ потянется смотреть праздничный салют, который традиционно запускают от Петропавловской крепости.
- «Горьковская» и «Адмиралтейская»: С 21:00 до 22:00 эти станции будут работать только на выход. Зайти в них, чтобы уехать домой сразу после салюта, не выйдет — придется идти до соседних станций или ждать открытия.
Гибкий график
Станции «Гостиный двор» и «Маяковская» официально открыты в обе стороны. Но помните: если людей станет слишком много, полиция и сотрудники метро могут в любой момент закрыть их на вход.
Важный момент: даже если станция закрыта на вход или выход, пересадки между линиями внутри узлов будут работать как обычно.
Совет: заранее пополните карту «Подорожник», так как в городе могут перебои со связью.
