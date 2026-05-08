Надоевшим муравьям – обязательно: использую ТОП-3 «дедовских» метода борьбы с вредителем – бьют по инстинктам
Надоевшим муравьям – обязательно: использую ТОП-3 «дедовских» метода борьбы с вредителем – бьют по инстинктам

Опубликовано: 8 мая 2026 19:15
Ксения Сафрыгина
Как избавиться от муравьев на даче

Если вы обнаружили на своем приусадебном участке муравейник, необходимо незамедлительно принять меры. В противном случае, численность колонии насекомых может увеличиться в течение года.

Несмотря на широкий ассортимент инсектицидов на рынке, их эффективность со временем снижается из-за выработки резистентности у муравьев к ядовитым веществам.

Делюсь эффективными методами борьбы с вредителями, которым научил меня еще мой дедушка. Удивительно, но они работают намного эффективнее магазинных препаратов.

Метод первый

Использование борной кислоты в сочетании с сахаром. Для приготовления раствора необходимо растворить 2 грамма борной кислоты и 2 столовые ложки сахара в 100 мл воды. Полученный сироп следует разлить в небольшие емкости и разместить в непосредственной близости от муравейника. Такой метод позволяет полностью устранить колонию в течение двух недель.

Метод второй

Применение дрожжей в комбинации с вареньем. Следует смешать 20 граммов дрожжей с двумя ложками варенья. Насекомые употребляют приманку, что приводит к их исчезновению в течение двух недель.

Метод третий

Приготовление смеси из высушенного кофейного жмыха и молотой яичной скорлупы в равных пропорциях. Полученное средство необходимо равномерно распределить вокруг муравейника. Этот метод создает барьер, вынуждая насекомых покинуть территорию.

Я перепробовала на своей даче все три способа – муравьи, конечно, иногда появляются, но уже не в таких масштабах, как раньше.

